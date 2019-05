In einem stillgelegten Gartenteich hat eine Frau 2ß Patronen gefunden.

Am Samstag gegen 13 Uhr wurde der Polizei in Uhingen ein Munitionsfund gemeldet. Die Anruferin aus der Schlierbacher Straße wollte ihren stillgelegten Gartenteich künftig anders nutzen. Dazu wurde das Wasser abgelassen, um an das Geröll auf dem Teichgrund zu gelangen. Beim Entfernen des Gerölls wurden 20 Patronen gefunden, teilt die Polizei mit. Die Polizeibeamten fotografierten die gereinigte Munition und übermittelten die Bilder dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD). Eine Begutachtung ergab, dass es sich dabei um amerikanische Militärmunition aus dem Jahr 1965 handelt. Wie die Munition in den Teich kam, ist unbekannt. Die Beamten nahmen die Fundmunition an sich. Sie wird zu Wochenbeginn dem KMBD gegeben, der sie dann vernichtet.