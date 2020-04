Bund und Länder empfehlen im Kampf gegen das Coronavirus dringend das Tragen von Mundschutz im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel. Die Stadt Kirchheim unter Teck bereitet aktuell eine Maskenpflicht vor. Die entsprechende Verfügung soll in der kommenden Woche in Kraft treten. Besucher des Wochenmarktes werden in einer Pressemitteilung gebeten, dies bereits beim Marktbesuch am Samstag, 18.4.20 zu berücksichtigen.

In der kommenden Woche soll das Tragen von sogenannten Behelfsmasken in Kirchheim unter Teck und den Teilorten zur Pflicht werden. Die Pflicht soll an den Orten gelten, an denen Menschen engere Begegnungen nicht vermeiden können.

Maskenpflicht in Kirchheim unter Teck: Das sind die Regeln

Mundschutz muss beim Einkaufen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und in vergleichbaren Situationen, bei denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, getragen werden.

Es darf auch ein Schal, ein Tuch oder ein anderes geeignetes Hilfsmittel als Maske dienen.

Wichtiger als die Form des Schutzes ist es, diesen richtig zu tragen sowie regelmäßig und heiß zu waschen.

„Wenn wir einfache Hygieneregeln beachten hat jede Bedeckung mehr Schutzwirkung für Träger und Gegenüber als keine!“, wirbt Kirchheims Oberbürgermeister Pascal Bader für das Vorgehen. „Mit der Maskenpflicht, die die Abstandsregelungen ergänzt, verhindern wir die weitere Ausbreitung des Virus und fördern damit gleichzeitig die sukzessive Öffnung unserer Geschäfte. Eine einheitliche Regelung für alle Geschäfte sowie den Wochenmarkt schaffe für die Bürger, aber auch für den Einzelhandel Klarheit.

Mundschutz: Situation auf Wochenmarkt ausschlaggebend

Den Ausschlag für die Entscheidung gab der Mitteilung zufolge unter anderem auch das Kirchheimer Marktgeschehen. Um die vorgeschriebenen Mindestabstände einhalten und die Situation entzerren zu können, wurde die Marktfläche bereits in Richtung Marktstraße erweitert. Der Markt ist jedoch weiterhin beliebt – ein weiteres Argument für die Maskenpflicht.

Schutzmaske: Verkauf von Stadt Kirchheim arbeitet an Info für Bürger

Die Stadtverwaltung arbeitet laut der Mitteilung aktuell an einem Informationsangebot für Bürger, wo Baumwollmasken erworben werden können. Nähereien sowie Geschäfte und Apotheken, die Masken zum Verkauf anbieten, können sich mit ihrem Angebot unter wifoe@kirchheim-teck.de beziehungsweise 07021 502-275 an die Wirtschaftsförderung der Stadt Kirchheim unter Teck wenden.