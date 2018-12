Müll Müllabfuhr: Änderungen bei Terminen

Kreis Göppingen / SWP

Wie in jedem Jahr verschieben sich auch Ende 2018/Anfang 2019 Termine bei den Abfuhren. Da an Weihnachten immer zwei Feiertage aufeinander folgen, wird ein Abfuhrtag vorverlegt, der zweite nachgeholt, teil der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises (AWB) mit. Außerdem arbeiteten die Mitarbeiter der Abfuhrfirmen an Heiligabend und an Silvester sowie zusätzlich samstags, um die Verschiebungen in einem möglichst kurzen Zeitraum abzuarbeiten.

Zum Ende 2018 und Anfang 2019 wird demnach die Montagsabfuhr (24.12.) auf den Samstag (22.12.) vorverlegt, die Dienstagsabfuhr auf den Montag (Heiligabend), die Mittwochsabfuhr (26.12.) wird am Donnerstag (27.12.) nachgeholt, diese am Freitag (28.12.), die Freitagsabfuhr am Samstag (29.12.).

Die Abfuhr vom 1.1. (Neujahr) wird am Mittwoch, 2.1. nachgeholt, die folgenden Abfuhren verschieben sich um je einen Tag bis Samstag, 5.1.. Das gelte für Hausmüll- und Bioabfallabfuhr sowie die Abholung der Gelben Säcke.

Alle Termine im Überblick finden die Bürger auf www.awb-gp.de Die Abfallbroschüren „Abfall ABC 2019“ werden derzeit an die Haushalte verteilt. Wem ein Heft fehlt, erhalte in seinem Rathaus Ersatz.