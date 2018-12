Gesang Mozart im Hochamt

Deggingen / swp

Das festliche Hochamt am 25. Dezember in der Degginger Pfarrkirche Heilig Kreuz gestaltet der Kirchenchor Heilig Kreuz zum Abschluss seines Jubiläumsjahres mit der „Missa solemnis in C“ KV 337 für Soli, Chor und Orchester von W.A. Mozart. In Besetzung und Länge ist die „Missa solemnis in C“ vergleichbar mit der etwa ein Jahr früher entstandenen „Krönungsmesse“. Komponiert für das Osterhochamt im Salzburger Dom, weist die Messe die festliche Orchesterbesetzung einer Missa solemnis auf. Besonders anspruchsvoll für Chor und Orchester ist das als Fuge angelegte „Benedictus“. Die Messe, die auf das Jahr 1780 datiert wird, ist Mozarts letzte vollständige Messvertonung. Joseph Schnabels „Transeamus usque Bethlehem“ und weitere Arien und Duette aus dem „Messias“ von G.F. Händel kommen in dem Gottesdienst ebenfalls zur Aufführung. Als Solisten wirken mit: Cornelia Ragg (Sopran), Corinna Schmidt (Alt), Christian Wilms (Tenor) und Simon Amend (Bass). Die Gesamtleitung liegt bei Simon Johannes Fröstl. Beginn ist um 10.15 Uhr.