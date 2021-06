Zartes, Zurückhaltendes – das findet sich in der Kunst von Monika Moser nicht. Die lebensfrohe Künstlerin hat Spaß am kreativen Prozess und gibt ihm in ihren kraftvollen Bildern Ausdruck. In Schubladen stecken lässt sich die Jebenhäuserin dabei nicht, und so ist ihre künstlerische Handschrif...