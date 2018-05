Kreis Göppingen Mögy lockt am meisten Fünftklässler

Kreis Göppingen / Von Arnd Woletz und Isabelle Jahn

An den weiterführenden Schulen im Kreis Göppingen kehrt Stabilität ein. In Geislingen gibt es einen klaren Favoriten.

Noch sind die Zahlen vorläufig, das betonen die Schulbehörden aus­drücklich. Und doch lässt sich aus den jetzt vorliegenden Anmeldezahlen der weiterführenden Schulen im Kreis Göppingen ablesen, welche die Favoriten der angehenden Fünftklässler sind.

In Geislingen sticht das Helfenstein-Gymnasium mit 100 Anmeldungen (Vorjahr 99) deutlich heraus, wovon bis auf sieben Schüler alle übrigen den G9-Zug gewählt haben. Das generalsanierte Michelberg-Gymnasium liegt im Vergleich dazu mit 66 Anmeldungen noch weiter zurück als im Vorjahr (77). Trotz der verhältnismäßig hohen Anzahl an Fünftklässlern im Schuljahr 2018/19 wird es den Informationen des Regierungspräsidiums Stuttgart zufolge am HeGy nur noch drei anstatt vier Klassen geben.

Unter den Realschulen hat die Schubart-Realschule mit 79 Anmeldungen (Vorjahr 98) die meisten Eltern überzeugt, an der Daniel-Straub-Realschule haben sich zum neuen Schuljahr 40 (Vorjahr 51) und damit nur etwa halb so viele Schüler angemeldet. Der landesweite Trend, dass die Anmeldezahlen an Realschulen ansteigen, zeichnet sich in Geislingen nicht ab – im Gegenteil, die Zahlen sind rückläufig.

Bei den Gemeinschaftsschulen sind die Zahlen im Landkreis ausgeglichener, wie das Staatliche Schulamt in Göppingen mitteilt. Die Geislinger Gemeinschaftsschule am Tegelberg rechnet mit 38 Fünftklässlern und weicht damit kaum vom Vorjahr mit 39 Anmeldungen ab. Unter den Werkrealschulen liegt die Lindenschule mit 32 Anmeldungen vorn, ebenfalls ähnlich wie im vergangenen Schuljahr (31). An der Uhlandschule werden ab September 21 Mädchen und Jungen (Vorjahr 26) die fünfte Klasse besuchen.

Landesweit sind die Zahlen in den fünften Klassen der weiterführenden Schulen wieder leicht gestiegen. „Die bereits seit einigen Jahren steigenden Schülerzahlen an den Grundschulen kommen nun in den weiterführenden Schulen an“, erklärt Kultusministerin Susanne Eisenmann in einer Pressemitteilung. Für den Landkreis Göppingen gilt das allerdings noch nicht. Hier sind genau 2011 Fünftklässler angemeldet worden, gut 100 weniger als im Vorjahr.

Gymnasien (787 Anmeldungen) und Realschulen (768 Anmeldungen) liegen fast gleichauf. Im Vergleich zu den landesweiten Zahlen hat der Kreis damit immer noch einen verhältnismäßig geringen Gymnasiasten-Anteil. Die neun Gemeinschaftsschulen (364) weisen insgesamt sehr stabile Zahlen auf. Auch die Zeiten, als wegen wegbrechender Schülerzahlen immer wieder Werkrealschulen vor dem Aus standen, sind vorbei. Dennoch wollen im ganzen Landkreis nur noch 110 Schüler eine der nur fünf Werkrealschulen besuchen (Vorjahr 134).

Noch sind Änderungen möglich, betont auch Jörg Hofrichter, Direktor des Staatlichen Schulamts in Göppingen. „Durch Wechselentscheidungen von Eltern und Nachmeldungen der Schulen kann es auch weiterhin noch zu leichten Verschiebungen kommen. Daher sind diese Zahlen nur vorläufig.“