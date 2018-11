Nahverkehr Göppinger Mobilitätszentrale in der Kritik

Göppingen / Von Joa Schmid

Betreibt die Stadt mit der neuen Mobilitätszentrale einen Etikettenschwindel? Das Verkehrsministerium prüft, ob ein Zuschuss korrekt verwendet wurde.

Für Friedemann Messer ist der Fall klar. „Kurzerhand hat man das Schild ‚DB-Reisecenter’ abgeschraubt und durch einen Aufkleber ’Mobilitätszentrale’ ersetzt.“ Das identische Personal der Deutschen Bahn, das vorher DB-Fahrscheine verkauft hat, mache die gleiche Arbeit wie vorher, schimpft der langjährige Sprecher für Stadtentwicklung und Verkehr der Lokalen Agenda in Göppingen. Um den Anschein zu wahren, reiche die Stadtverwaltung einen Zuschuss des Landes an die Deutsche Bahn einfach weiter, ärgert sich Messer.

Das kann offenbar auch der Stuttgarter Verkehrsminister Winfried Hermann nicht gut heißen. Es dürfe nicht sein, dass Steuergeld einfach an die DB weitergezahlt wird, zitiert Messer den Minister aus einem persönlichen Gespräch am Rande einer Veranstaltung zur Mobilitäts-Politik im Stuttgarter Verkehrsministerium. Hermann hat sein Ministerium inzwischen angewiesen, das Vorgehen der Göppinger Stadtverwaltung in Sachen Mobilitätszentrale zu überprüfen. Mehr dazu lesen Sie am Mittwoch in der NWZ.