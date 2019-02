Weide Mobiler Hühnerstall bei Aichelberg

Aichelberg / SWP

Auf Wiesen bei Aichelberg wird man künftig Hühner herumspazieren sehen. Ein Mann aus Ohmden will einen mobilen Hühnerstall mit 350 Tieren betreiben. Der Stall ist ein Farmermobil, in dem es Wasser, Futter und Legenester gibt. „Flächenmäßig ist das in trockenen Tüchern“, sagte der Antragsteller im Aichelberger Gemeinderat. Er habe mehr Fläche, als er im ersten Schritt brauche. Der Betrieb müsse langsam anlaufen. Er wolle die Hühnerhaltung konventionell betreiben und nicht bio, aber vom Tierwohl mache das keinen großen Unterschied. „Vom Auslauf her sind die Vorschriften eh übererfüllt.“

Das System kann autark betrieben werden. Eine Fotovoltaikanlage liefert den Strom, den der Stall braucht, ein Elektrozaun wird um die Weide gezogen. Ist eine Fläche abgegrast, wird der landwirtschaftliche Anhänger mit Traktor zur nächsten gezogen. Der Abstand zum Ort ist eingehalten, stellt die Gemeindeverwaltung fest. Die Weideflächen liegen überwiegend mitten in der Landschaft.