Konzert Mitreißendes Abschiedskonzert

Ebersbach / Lilli Ell

Das Tango-Ensemble der Musikschule Ebersbach unter der Leitung von Thomas Bauer gab im Credo ein letztes Konzert mit Werken von Carlos Gardel bis zu Astor Piazzolla. Das Tango-Ensemble löst sich auf, weil die jüngeren Mitspieler teilweise Abitur machen, teilweise schon im Studium sind und nicht mehr regelmäßig mitproben können.

Den Tango erschlossen

Tango, das ist nicht nur Musik und Tanz, Tango, das ist auch Dichtung und Gesang. Die Musik als auch die gezeigten Bilder und die Moderation von Thomas Bauer erschlossen den Gästen den Tango.

Der Tango Argentino begann in Buenos Aires und Montevideo im 19. Jahrhundert. Die Bilder fingen die einzigartige Stimmung der verschiedensten Völker und Kulturen ein, die, von Not in ihrer Heimat getrieben, ins Land kamen. Von Arbeitslosigkeit und Prostitution beherrscht, ohne Perspektive, trostlos – das war die Geburtsstunde des Tango Argentino.

Das Ensemble fing diese Stimmung aus Tristesse und Melancholie sehr gut ein. Einmal spielte die Geige (Martin Neumann) vordergründig und melancholisch schluchzend, dann übernahm das Akkordeon (Moritz Kümmerle) den typisch traurigen Sound. Das Klavier (Angelika Unger) und die Percussions (Raphael Arnold) unterlegten die einzelnen Stücke mit sicherer Begleitung. Das authentische Musizieren ging ins Blut der Musizierenden und der Zuhörer. Gitarre (Tobias Unger) und E-Gitarre (Jacqueline Steinhilber) sowie die Flöten (Anne Braunmiller und Merve Top), die immer wieder mit ihren Einwürfen Akzente setzten und den Tangos eine ganz eigene Prägung gaben, rundeten das Ganze ab. Thomas Bauer moderierte witzig und interessant und dirigierte zugewandt mit großem Engagement.

Piazzolla-Tangos Höhepunkt

Der Höhepunkt des Abends waren die Tangos von Astor Piazzolla, „Milonga del ángel“, „Fracanapa“, „Oblivion“ und „Adios Nonino“, das er zum Tode seines Vaters geschrieben hatte. Piazzolla schuf einen „Tango nuevo“ mit Elementen aus Jazz und Klassik. Auch diese anspruchsvolle Form setzte das Ensemble gekonnt um. Energie, Sinnlichkeit und Lebenslust – das ist Piazzollas Musik bis heute. So endete ein sehr ansprechender Tangoabend mit dieser leidenschaftlichen Musik, ausdrucksstark und den anrührenden Motiven aus Piazzollas Schaffen. Am Ende des Abschiedskonzerts gab es herzlichen Beifall.

