Meinung Mitmachen und jetzt abstimmen

Uhingen / SWP

Die Stadt entwickelt sich dynamisch: Weitere Einkaufsmöglichkeiten sind entstanden, und das gastronomische Angebot ist sehr vielfältig. Unternehmen fühlen sich wohl – und bieten Arbeitsplätze. Wie sehen die Bürger die Neuerungen? Wo sehen die Uhinger ihre Stadt gut aufgestellt und wo wären Verbesserungen wünschenswert, damit die Lebensqualität bestehen bleibt?

Ab sofort können sich alle Uhinger im Rahmen der Aktion „NWZ unterwegs“ an einer Umfrage unserer Zeitung beteiligen. Zahlreiche Themen stehen aktuell in Uhingen zur Diskussion. Das Neubaugebiet Weilenberger Hof 3 sowie der Gewerbepark Fils gemeinsam mit Ebersbach sorgen für Gesprächsstoff. Zum anderen hat die Situation in den Schulen und in den Kindergärten an manchen Punkten vielleicht Verbesserungspotenzial – oder sind die Eltern zufrieden? Gibt es genug Angebote für Senioren? Insgesamt 13 Fragen stellt die NWZ ab heute den Einwohnern, die sie mit Schulnoten bewerten können. Zudem können die Uhinger ihrem Bürgermeister Matthias Wittlinger via Teilnahmecoupon auch eine direkte Frage stellen, die ihnen schon lange auf den Nägeln brennt.

Der Rathauschef wird beim Leserfest „NWZ unterwegs“ am Donnerstag, 6. September, vor dem Uditorium einige dieser Fragen beantworten. Die NWZ befragt Matthias Wittlinger auch zu den Ergebnissen der nicht-repräsentativen Meinungsumfrage, die an diesem Nachmittag erstmals vorgestellt wird. Die NWZ präsentiert von 17 bis 20 Uhr bei ihrem Leserfest ein buntes Programm für die ganze Familie mit Musik, Hüpfburg, XXL-Game, Torwandschießen und weiteren Attraktionen.

Die Umfrage zu Uhingen ist im Anzeigenteil der heutigen Ausgabe zu finden. Abgestimmt werden kann bis 27. August – auch online auf www.swp.de/nwz-unterwegs-uhingen.

Info Die Umfrage zu Uhingen ist der dritte Teil der Aktion „NWZ unterwegs“. Den Auftakt machte Göppingen, vergangene Woche war das Leserfest in Eislingen zu Gast. Am 6. September ist die NWZ in Uhingen.