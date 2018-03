Hilfe Mit Zahngold wird Kindern geholfen

Kreis Göppingen / SWP

Seit dem Jahr 2005 sammeln Zahnärzte das Zahnaltgold ihrer Patienten und Patientinnen für die „KiNiKi“. Im letzten Jahr haben sich laut einer Pressemitteilung 19 Zahnarztpraxen an dem Projekt beteiligt, 16 davon aus dem Kreis Göppingen.

„KiNiKi“ steht für Kinder – Ninos – Kids und ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die in Stuttgart-Plieningen und Prien angesiedelt ist. Die Organisation hilft Kindern. Der Schwerpunkt liegt in Deutschland. Das hauptsächliche Augenmerk richtet sich auf Straßenkinder in Deutschland und Kinder, die sich in schwierigen Situationen befinden, so die Mitteilung.

„KiNiKi“ unterstütze bestehende Projekte, aber auch Kinder ganz direkt auf unbürokratische Weise. Die Projekte würden gewissenhaft ausgesucht. Die gesammelten Spenden fließen direkt in die Projekte, es fallen keine Kosten an, die von Spendengeldern beglichen werden, da die Träger von „KiNiKi“ nach eigenen Angaben die Verwaltungskosten selbst übernehmen, Auch trägt die Organisation seit vielen Jahren das DZI-Spendensiegel. Im Kreis Göppingen erhält das Rupert-Mayer-Haus mit all seinen Außenstellen regelmäßig Unterstützung.

Bei der „Patienten Spenden Zahngold Aktion 2017“ haben die Praxen Dr. Sebastian Bär, Dr. Steffen Birk und Dr. Jochen Fink, Dr. Konrad Bühler und Kollegen, Zahnärztin Yuva Coskun, Dr. Markus Getto, Dr. Petra Huber, Dr. Hans-Ulrich Kast, Dr. Joachim Mezger, Dr. Bernd Mutschler, Dr. Mike Porsche und ZA Helko Schällig, Dr. Roland Reif, Dr. Werner Scherer, Dr. Thomas Schleihauf, Dr. Claudius Steinbach, Dr. Jürgen Straub und Dr. Michael von der Heide aus dem Kreis Göppingen mitgeholfen und wurden dabei von ihren Patienten tatkräftig unterstützt. Dies gilt ebenso für die Firma „a-priori GmbH&Co.KG“ in Göppingen, die schon die ganzen Jahre das Edelmetall ohne Kosten scheidet.

Die Aktion „Patienten spenden Zahngold“ geht auch 2018 weiter. Interessenten können sich an die KiNiKi gAG, In den Entenäckern 18, 70599 Stuttgart oder an joerg.hofmann@kiniki.de wenden.