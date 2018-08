Karriere Mit Partyschlager zum Erfolg

Süßen / Andreas Scheffel

Nachdem Mitte Juli der Süßener Künstler Famoe unserer Redaktion bekannt gab, einen Vertrag für ein Musikstück bei einem renommierten Produzenten unterzeichnet zu haben, um kurz darauf zum Abdrehen des Musikvideos nach Übersee zu reisen, kehrte der Rapper mit italienischen Wurzeln voll motiviert aus Las Vegas zurück. Sichtlich gezeichnet von den Strapazen, berichtete der Musiker vom 24-Stunden-Videodreh.

Nach der Landung ging es zunächst zum Einchecken ins Hotel und sofort weiter in die nahegelegene Wüste zum Videodreh, begleitet von Stephan Endemann, einem seiner Produzenten. Hinter der Kamera am Set fing zwischen Wüstensand und bei Temperaturen bis 45 Grad Celsius Kameramann „Danny Wild“ die Szenen für „Good N8 vs Famoe – Like Jonny Däpp“, der auf der Grundlage des Mallorca­-Schlagers „Johnny Däpp“ von Lorenz Büffel, Dominik De Leon und Ikke Hüftgold basiert, ein. Anschließend wurden Szenen am Strip von Las Vegas und in einem Penthouse mit Models gedreht.

Anfang August veröffentlichte Kontor Records den Song auf kostenpflichtigen Online-Plattformen und kurz darauf wurde das Musikvideo auf Kontor TV, mit fünf Millionen Abonnenten veröffentlicht. Seit 10. August ist der Song auf der „Summer Jam 2018“ Compilation auf der ersten CD, neben El Professor, Chainsmokers, Sido, Moe Phoenix, DJ Antoine und vielen weiteren zu finden. Somit ging es für den Musiker direkt in die Belegung der Sommer-Charts.

Niemand geringerer als „Alex Christensen/U96“ hat den Musiker unter Kingsize Records unter Vertrag. Stephan Endemann gab unserer Redaktion gegenüber bekannt: „Es gab einige Testaufnahmen mit anderen Musikern mit denen wir nie 100-prozentig zufrieden waren. Als ich die ersten Takes von Famoe hörte, war klar – das ist unser Mann. Famoe ist ein toller Rapper, awesome Performer und zudem zuverlässig. Das trifft man selten in der Personal­union.“ Und hat weiteres Lob parat: „Der Videodreh in Las Vegas war mit dem Musiker einfach faszinierend – aufregend – geil“, so der Produzent.