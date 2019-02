Engagement Timo Slametschka hat in Antsirabe unterrichtet

Madagaskar/Gammelshausen / Dietmar Slametschka

Ein Gammelshäuser unterrichtete nach dem Studium an einer Uni in Madagaskar – Bericht aus dem Land der Lemuren und Baobabs.

Der 23-jährige Gammelshäuser Timo Slametschka hat von Oktober bis Januar ein ehrenamtliches Engagement der besonderen Art geleistet. Zusammen mit drei anderen Volontären engagierte er sich für den Reutlinger Verein „Zukunft Madagaskar“ und unterrichtete an der Universität ESSVA in Antsirabe Englisch und Deutsch.

Der Verein wurde vor zehn Jahren von Studenten der ESB Reutlingen (European School of Business) gegründet. Der ursprüngliche Kontakt zur Universität in Antsirabe kam über einen madagassischen Pfarrer zustande, der damals in Reutlingen tätig war.

Im Oktober machte der Gammelshäuser seinen Bachelor-Abschluss an der ESB im Fach „Internationales Management“. Da lag es nahe, die Zeit bis zum Berufseinstieg in Madagaskar zu verbringen und damit die Tradition der ESB auf der ostafrikanischen Insel aufrecht zu erhalten und den eigenen Horizont zu erweitern.

Auf Einladung der Landfrauen Gammelshausen berichtete er jetzt von seinen Eindrücken, Erlebnissen und Erfahrungen vor gut 50 Zuhörern im Gemeindehaus. Etwa 600 Studenten werden an der ESSVA unterrichtet. Rund 80 davon werden vom Reutlinger Verein, der sich hauptsächlich durch Spenden finanziert, durch ein Stipendienprogramm unterstützt. Bei einem durchschnittlichen Jahreseinkommen in dem bettelarmen Land von 500 Euro ermöglicht ein Stipendium vielen Studenten erst das Studium und damit die Chance auf Bildung und Entwicklung, denn ein Jahr Studium kostet rund 150 Euro.

Neben interessanten Einblicken in das Leben an der Universität vermittelte er den Zuhörern auch einen authentischen Blick in das Alltagsleben der Madagassen. Das gängige Fortbewegungsmittel ist das Fahrradtaxi „Pousse Pousse“, das an die indischen Rikschas erinnert. Schweine werden wie bei uns Hunde an der Leine ausgeführt.

Die Infrastruktur des Landes ist ärmlich, 85 Prozent der Straßen sind nicht asphaltiert, und nach Regengüssen bricht immer wieder die Stromversorgung zusammen.

Einen Besuch im Dorf eines Studenten machten die vier Volontäre mit einem Sammeltaxi. In dem Mercedes „Sprinter“ wurden in der Spitze 34 Personen transportiert, Platzangst darf man da nicht haben.

In ihrer Freizeit bereisten die Deutschen auch zahlreiche Nationalparks: Regenwälder, Mangrovenwälder, Affenbrotbäume (Baobabs), bizarre Sandsteinlandschaften – die Nationalparks sind sehr abwechslungsreich und bergen eine einzigartige Fauna und Flora.

Ein Höhepunkt der Reise war der Besuch des Dorfes Anakao, „definitiv der entlegenste Ort, den ich in meinem Leben bisher gesehen habe“, führte Timo aus. Das Fischerdorf ist nur per Boot zu erreichen. Aufgrund des flachen Wassers müssen die letzten Meter per Ochsenshuttle überwunden werden. Es gibt keine öffentliche Wasserversorgung und kein Stromnetz.

Die Menschen leben vom Fischfang und jagen teilweise noch mit Harpunen und kleinen von Hand ausgeworfenen Netzen.

Viel Nachdenklichkeit kam im Publikum auf, als Timo Slametschka den Einfluss Chinas in Madagaskar erklärte. Zum einen sorge die Großmacht für Investitionen und ermöglicht zum Beispiel Satellitenfernsehen in abgelegenen Dörfern. Auf der anderen Seite fischten chinesische Großschiffe die Küsten vor der viertgrößten Insel der Welt leer und beraubten damit die einheimischen Fischer – auch die in Anakao – ihrer Lebensgrundlage.

Am Ende des rund einstündigen Vortrages, der vom Publikum mit viel Applaus bedacht wurde, beantwortete Timo noch zahlreiche Fragen. Rund 400 Euro an Spenden brachte der Vortrag, diese kommen eins zu eins dem Projekt in Antsirabe zugute. Die dortigen Studenten wird es freuen.