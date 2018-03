Büchenbronn / Maximilian Haller

Schon vor mehr als zehn Jahren gab es erste Überlegungen, das alte Dorfgemeinschaftshaus im Ebersbacher Stadtteil Büchenbronn zu renovieren – jetzt ist die Gemeinde dem einen ganzen Schritt näher gekommen. Nachdem im Juli vergangenen Jahres die Bauarbeiten mit dem Abriss des alten Gebäudes begannen, konnte nun der Dachstuhl fertig gestellt werden. Am Freitag trafen sich die Büchenbronner zum traditionellen Richtfest.

„Mit Gunst und Verlaub“ eröffnete Zimmermeister David Hammel den Richtspruch. Begleitet vom Applaus der Besucher leerte er souverän nicht nur eines, sondern gleich zwei Gläser Wein und warf das Glas vom Dach des Hauses. Froh über das gute Omen des zersprungenen Glases begab sich die Menge anschließend ins Innere des neuen Dorfgemeinschaftshauses, in dem der Ebersbacher Bürgermeister Eberhard Keller eine Rede hielt.

Keller bezeichnete das Gemeindehaus als einen echten Ort des Zusammenkommens, einen Ort der Gemeinschaft. Tatsächlich sollen alle Generationen die Räumlichkeiten gemeinsam nutzen und sich entfalten und bewegen können. Neben einem eigenen Jugendraum werde das Gebäude auch als Wahllokal, Schulungs- und Gymnastikraum dienen. Darüber hinaus sei der Zugang zum Dorfgemeinschaftshaus barrierefrei konzipiert. Keller bedankte sich unter anderem für die Bewilligung der Zuschüsse im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR), den Baufirmen für den reibungslosen und termingerechten Bauvorgang sowie der Dorfgemeinschaft für ihren Einsatz und ihre Beteiligung an dem Projekt.

Ortswart Uwe Säufferer freute sich darüber, das hier ein Bauwerk für alle entstehe. Das Miteinander im Ort solle dadurch nachhaltig gestärkt werden. „Hier entsteht etwas Gutes“, so Säufferer. Auch er bedankte sich bei allen Beteiligten des Bauprojekts und machte zudem auf die Spendenkasse aufmerksam, deren Inhalt der Innenausstattung des Dorfgemeinschaftshauses zugutekommen soll. Der Innenausbau werde in den kommenden Monaten in Angriff genommen. Beim gemeinsamen Essen ließen alle Anwesenden den Abend gemütlich ausklingen.

Der Abschluss der Arbeiten am Haus ist für September 2018 geplant.