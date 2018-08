Schulprojekt Mit 80 Sachen mehr als 37 Kilometer hoch

Der mit 4192 Litern Helium gefüllte Wetterballon flog eine Stunde und 56 Minuten, bevor er platzte und die an ihm befestigte Transportbox an einem Fallschirm zu Boden sank. In der Box befand sich eine Kamera, die beeindruckende Bilder lieferte. © Foto: Klasse 9a, Realschule Deggingen

Deggingen / SWP

Beim Schulfest der Degginger Verbundschule hatte die Klasse 9a bei ihrem Projekt „Klassenzimmer am Rande des Weltalls“ einen mit exakt 4192 Litern Helium gefüllten Wetterballon steigen lassen, der bis nach Heidenheim flog. Nach der Auswertung der Daten steht inzwischen fest: Der Ballon flog bis zu 80 Stundenkilometer schnell. „Das hat uns überrascht und lässt auf teils starke Winde schließen“, sagt Fabian Herre, Projektleiter und Klassenlehrer der Klasse 9a. „Wir haben nach Sichtung des Videomaterials ganz tolle Eindrücke von unserem Planeten erhalten“, schwärmt er.

Bei der Aktion gab es manche Überraschung: So flog der Ballon nicht so weit wie gedacht. Nach dem Start zog er zunächst in Richtung Norden, später in Richtung Nordost entlang der Route Schlat – Süßen – Donzdorf - Lauterstein. Laut Berechnungen aufgrund der Wetterprognose am Starttag hätte der Ballon eigentlich zwischen Göppingen und Schwäbisch Gmünd platzen und die Transportbox östlich von Aalen landen sollen.

Stattdessen platzte der Ballon oberhalb eines Waldgebiets südlich von Lauterstein nach einer Flugzeit von einer Stunde und 56 Minuten in 37 720 Metern Höhe, um anschließend seinen Sinkflug in westlicher Richtung anzutreten. Dieser erfolgte schneller als erwartet. Die Schüler und ihr Klassenlehrer waren davon ausgegangen, dass die Transportbox mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa sieben Metern pro Sekunde zu Boden sinkt – tatsächlich waren es mehr als 13 Meter pro Sekunde. „Möglicherweise war der Fallschirm defekt“, überlegt der Lehrer. Eine Aufklärung dürfte sich jedoch nicht so einfach gestalten, weil vom Sinkflug keine Videoaufnahmen existieren. Insgesamt waren Ballon und Transportbox zwei Stunden und 43 Minuten unterwegs.

Bei seinem Sinkflug aus mehr als 37 Kilometern Höhe überflog der Degginger Wetterballon weitgehend unbewohntes Gebiet nördlich von Böhmenkirch und Steinheim. Er landete in einem unübersichtlichen Waldgebiet etwa fünf Kilometer nördlich von Heidenheim. Wie berichtet, half die dortige Bergwacht dabei, die 1,5 Kilogramm schwere Transportbox zu bergen. In der Box befanden sich neben einem Klassenfoto drei kleine qualitativ hochwertige Kameras, zwei GPS-Sender, zwei Mobilfunkkarten und ein „Wissenschaftsmodul“, das Daten wie die Steighöhe, die Geschwindigkeit, die Route, die Temperatur und den Luftdruck aufzeichnete. So erfuhr der Klassenlehrer, dass der Luftdruck einen Tiefstwert von 5,4 Hektopascal erreichte und dass die Außentemperatur in luftiger Höhe auf minus 31 Grad Celsius sank. Die Innentemperatur sei völlig unerwartet auf einem Niveau von 22 Grad Celsius geblieben, „was auf sehr gute Isolationseigenschaften des verwendeten Styropors schließen“ lasse.

Auch wenn der Ballon eine andere Flugroute zurückgelegt und beim Sinkflug kein Videomaterial geliefert hatte, ist der Lehrer zufrieden. Denn das „Klassenzimmer am Rande des Weltalls“ stieß allgemein auf großes Interesse. Kurze Zeit, nachdem der Ballon am 20. Juli gestartet war, erkundigten sich viele Menschen nach dem Ausgang des Flugs, freut sich Fabian Herre: „Das Projekt wird uns noch lange in Erinnerung bleiben.“