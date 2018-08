Schulprojekt Mit 80 Sachen mehr als 37 Kilometer hoch

Der mit 4192 Litern Helium gefüllte Wetterballon flog eine Stunde und 56 Minute, bis er platzte und die an ihm befestigte Transportbox an einem Fallschirm zu Boden sank. In der Box befand sich eine Kamera, die beeindruckende Bilder lieferte. © Foto: Klasse 9a, Realschule Deggingen

Deggingen / SWP

Beim Schulfest der Degginger Verbundschule hatte die Klasse 9a im Rahmen ihres Projekts „Klassenzimmer am Rande des Weltalls“ einen mit exakt 4192 Litern Helium gefüllten Wetterballonsteigen lassen, der bis nach Heidenheim flog (wir berichteten). Nach der Auswertung der Daten steht fest: Der Ballon flog bis zu 80 Stundenkilometer schnell. „Das hat uns überrascht und lässt auf teils starke Winde schließen“, sagt Fabian Herre, Projektleiter und Klassenlehrer der Klasse 9a. „Wir haben nach Sichtung des Videomaterials ganz tolle Eindrücke von unserem Planeten erhalten“, schwärmt er.

Bei der Aktion gab es manche Überraschung: So flog der Ballon nicht so weit wie gedacht. Nach dem Start zog er zunächst in Richtung Norden, später in Richtung Nordost entlang der Route Schlat – Süßen – Donzdorf - Lauterstein. Laut Berechnungen aufgrund der Wetterprognose am Starttag hätte der Ballon eigentlich zwischen Göppingen und Schwäbisch Gmünd platzen und die Transportbox östlich von Aalen landen sollen.

