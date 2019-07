Die Lage im Landkreis ist nicht dramatisch, der Grillplatz Oberweckerstell in Donzdorf ist rein vorsorglich gesperrt.

Vor dem Hintergrund der über die Jahre gestiegenen Waldbrandgefahr hat man sich auch im Landkreis Göppingen schon Gedanken gemacht. Kreisbrandmeister Michael Reick ist jedoch guter Dinge: „Wir haben gute Chancen Waldbrände in den Griff zu bekommen. Für alles, was planbar ist, sind wir gut vorbereitet.“ Reick und Martin Geisel, Leiter des Forstamts Göppingen, sind sich einig: Die Wälder im Kreis stellen kein Problem dar. Zum einen wegen der überschaubaren Größe der einzelnen Wälder aber auch wegen der guten Zugänglichkeit.

Grillverbot hängt vom jeweiligen Wald ab

Für das Ausrufen eines Grillverbots wegen erhöhter Gefahrenlage gibt es laut Geisel keine Faustregeln. Problematisch sind lang anhaltende Trockenheit und starker Wind. Ob auf einer öffentlichen Grillstelle ein Grillverbot verhängt wird, hängt vom jeweiligen Wald ab. „Ein Laubwald ist da unproblematischer wie ein Nadelwald“, teilte Geisel auf Anfrage mit. Da es sich bei den Waldgebieten im Kreis hauptsächlich um Mischwälder mit einem hohen Anteil Laubwäldern handelt, ist die Gefahrenlage geringer wie in reinen Nadelwäldern. Aktuell liegt die Waldbrandgefahr im Kreis zwischen Stufe drei und vier von fünf, als höchste Alarmstufe.

Gut vorbereitet, falls der Alarm losgeht

Sollte es doch zu einem Waldbrand kommen, ist man im Landkreis vorbereitet. Es gibt jährlich eine Übung und auch ausreichend wasserführende Fahrzeuge. Ein Waldbrandalarmplan regelt, was im Ernstfall zu tun ist. Trotz des geringeren Gefährdungspotentials im Kreis kann es lokale Unterschiede geben. Deshalb entschied die Stadt Donzdorf, den Grillplatz „Oberweckerstell“ für das Wochenende zu schließen. Auch in Schorndorf sind bereits zwei Grillstellen gesperrt. Für Grillplätze in Staatswäldern ist das Forstamt Göppingen zuständig. Für deren Zuständigkeitsbereich, etwa der Grillstelle „Mordloch“ im Roggental bei Geislingen wie auch die Plätze in der Zuständigkeit der Stadt Göppingen, ist keine Sperrung geplant.

Rauchverbot im Wald: 1. März bis 31. Oktober

Für die Dauer vom 1. März bis zum 31. Oktober gilt jedoch ein generelles Rauchverbot im Wald. Auch mitgebrachte Glasflaschen sollten nicht liegen gelassen werden. Um Waldbrände zu vermeiden ist offenes Feuer nur auf ausgewiesenen Flächen erlaubt. Wie es mit den Grillplätzen im Landkreis weitergeht, hängt vom Wochenende ab. „Sollte der erwartete Niederschlag nicht kommen, müsste man die ganze Situation noch einmal neu prüfen“, sagte Geisel.