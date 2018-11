Diskussion Minister Wolff: Europäischen Gedanken weiterführen

Eschenbach / SWP

Der CDU-Kreisverband Göppingen und der CDU-Ortsverband Heiningen-Eschenbach-Schlat erhielten Besuch von Europaminister Guido Wolf und der CDU-Kreisvorsitzenden Nicole Razavi. In der Technotherm-Halle in Eschenbach stellten sich die beiden Europawahl-Kandidatinnen aus dem Landkreis, Sonja Grässle und Manuela Raichle, vor, und diskutierten mit dem Minister über das Thema „Europe First – Was Europa derzeit bewegt“. Auch die mehr als 50 Gäste beteiligten sich rege an der Diskussion, und stellten Fragen zum Status Quo und der Zukunft Europas.

Für den Europaminister stand dabei ganz besonders im Vordergrund „die Partnerschaften innerhalb Europas wieder zu stärken, und vor allem Staaten wie Italien oder Polen wieder mitzunehmen“. Für den Minister ist eine stabile transatlantische Partnerschaft für Europa und den Weltfrieden auf lange Sicht unabdingbar. Diese ist für ihn jedoch momentan unter der Regierung von Trump alles andere als stabil.

Dennoch sprach der Minister auch offen aktuelle Problemfelder Europas an. Besonders die in seinen Augen unbefriedigende Lösung der Flüchtlingskrise, die sich für ihn mittlerweile zu einer Sicherheitskrise gewandelt hat, spielte dabei eine größere Rolle. Sie sei für ihn nicht zuletzt auch ein Mitfaktor für die Brexit-Entscheidung. Wolf machte jedoch deutlich, dass gerade durch die Debatte über diese Themen der europäische Gedanke erfolgreich weitergeführt werden könne.