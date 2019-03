Diskussion Migranten berichten über ihre Wurzeln

Eislingen / SWP

Zum vierten Mal lädt die Stadtverwaltung Eislingen zur Vortagsreihe „Meine Wurzeln“ in das Foyer der Eislinger Stadthalle ein. Am Dienstag, 12. März, ab 18 Uhr werden vier junge Menschen aus dem arabischen Raum (je zwei Frauen und Männer) Auskunft darüber geben, was sie unter Integration verstehen und welchen Herausforderungen sie dabei ausgesetzt sind. Gleichzeitig wird das Publikum aufgefordert, seine Vorstellungen von Integration zu äußern. „Wir wollen keine Fragestellung tabuisieren, wir wollen thematisieren, welche Werte verhandelbar sind und welche keinesfalls. Wir wünschen uns eine lebhafte Diskussion über Erwartungen und Enttäuschungen, aber auch Möglichkeiten und Hindernisse. Wir erhoffen uns eine funktionale Streitkultur, die Vorurteile abbaut und Ideologien entmachtet“, betont die Integrationsmanagerin der Stadt Eislingen und Initiatorin der Vortragsreihe, Renate Völlinger. Zur Stärkung wird ein kleiner Imbiss gereicht. Der Eintritt ist frei. Ein kostenloser Fahrdienst kann unter Tel. 0157 53375644 angefordert werden.