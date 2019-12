Viel zu warm und bei den Niederschlägen genau im langjährigen Mittel: So hat sich das Wetter im Dezember präsentiert. Weiße Weihnachten gab es im Kreis Göppingen wie meistens nicht, aber das ist normal, zumal der Winter ja erst am 21. Dezember begonnen hat. Die bislang letzte weiße Weihnacht verzeichnet der Eislinger Wetterbeobachter Hans Juchert im Jahr 2010 – damals lagen in Eislingen am 25. Dezember 19 Zentimeter Schnee.

Auch wenn gefühlt Weihnachten früher immer in einer Schneelandschaft gefeiert wurde, die Erinnerung trügt: Von 1936 bis 2019 gab es im Kreis Göppingen nur 13 Mal weiße Weihnachten. „Also im Schnitt nur etwa alle sieben Jahre“, erklärt Juchert.

Ein wenig Schnee am 2. Dezember

Im heute zu Ende gehenden Dezember gab es den ersten Schnee am 2. Dezember, er blieb aber nicht liegen. An zwei weiteren Tagen gab es in Eislingen Schneeregen, ansonsten fiel der Niederschlag als Regen – insgesamt 79,8 Liter. Das entspricht fast exakt dem zu erwartenden Durchschnittswert von 79 Litern. Im vergangenen Jahr hatte Juchert 111,9 Liter pro Quadratmeter gemessen.

Im langjährigen Mittel hätte am Ende des Monats eine Durchschnittstemperatur von 0,8 Grad stehen müssen – doch der Mittelwert beläuft sich trotz der vergangenen kalten Tage auf 4,1 Grad. Somit war der Dezember 3,3 Grad zu warm. Im Vorjahr lag der Schnitt sogar bei 4,4 Grad.

Früher auch mal minus 26,5 Grad

Der wärmste Tag war mit 14 Grad der 15. Dezember 2019, elf Mal verzeichnete Juchert Frosttage, also Tage mit einem Temperaturminimum von unter null Grad. Am kältesten war es nachts mit minus 5,7 Grad am Nikolaustag, 6. Dezember. Das ist weit entfernt von jenen minus 26,5 Grad, die am 27. Dezember 1938 in Göppingen gemessen wurden. „Solche Werte haben wir gar nicht mehr in letzter Zeit, da merkt man schon die Klimaänderung“, meint Hans Juchert.