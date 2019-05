Ein Messfahrzeug soll die Straßen in Deggingen kontrollieren: Die Gemeinde hat für die Sanierung von Straßenbelägen insgesamt 300.000 Euro freigegeben.

In diesem Jahr sollen folgende Straßen in Deggingen mit dem Aufbringen von Dünnschichtbelägen saniert werden:

die Jahnstraße vom Abzweig Industriegebiet bis zur Filsstraße

die Mühläckerstraße

die Lautenbachstraße

die Sudetenstraße

der Albert-Rauscher-Weg und

die Forststraße

Eagle Eye in Deggingen

Dies beschlossen Bürgermeister Karl Weber und der Gemeinderat, nachdem der Vertreter der Firma eagle eye technologies GmbH aus Berlin die Ergebnisse der Straßenbewertung vorgestellt hatte. Diplomingenieur Alexander Grumior informiert in einem fast 40-minütigen Vortrag über die Arbeitsweise seiner Firma, die mit hochmodernen Geräten Straßenbewertungen vornimmt und die erfassten Daten den Kommunen übermittelt.

Straßen sind dringend sanierungsbedürftig

So wurden an zwei Tagen 35 Kilometer Degginger Straßen mit einem Hightech-Messfahrzeug abgefahren und die relevanten Daten ermittelt. Anhand dieser Ergebnisse kamen die Experten zu dem Schluss, dass sich die Straßen in einem schlechten Zustand befinden und deshalb dringend saniert werden müssten. Mit der Zustimmung des Ratsgremiums wurden auch die eingestellten Haushaltsmittel von 300 000 Euro freigegeben.