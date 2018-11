Information Messe „Ja“ präsentiert Anregungen für die Hochzeit

Next

In der Selfie-Machine ist Spaß für jedes Alter garantiert. © Foto: Giacinto Carlucci

Am „schönsten Tag im Leben“ muss natürlich auch die Garderobe stimmen. © Foto: Giacinto Carlucci

Uhingen / Iris Ruoss

Die erste Hochzeitsmesse „Ja“ auf Schloss Filseck war gestern ein voller Erfolg. Die Besucher genossen das Ambiente und holten sich Anregungen.

Rund 50 Aussteller präsentierten sich gestern bei der Hochzeitsmesse auf Schloss Filseck und das Ambiente war beeindruckend, machte Lust auf den Bummel und mehr. Der rote Teppich lag gleich am Torbogen parat, ein edles Hochzeitsfahrzeug und die Pferdekutsche lieferten den ersten Eindruck von der Hochzeit, die zum Traum werden kann.

Schon früh waren viele Interessierte in den historischen Räumen beim Rundgang unterwegs. Und es gab viel zu entdecken, probieren und anzuschauen. Ob Hochzeitskleid im klassischen Sinn, Outfits für den Mann oder Trauringe, die zur stilechten Hochzeit dazu gehören, es gab Vielfalt zu sehen. An den Probiertischen der Juweliere herrschte reges Treiben, viele nutzen die Gelegenheit, um Ringe anzuprobieren und ihr Schmuckstück für den schönsten Tag im Leben auch schon auszusuchen.

Probiert wurde auch bei den Konditoren. Ein junges Paar hatte sich ein lecker aussehendes Erdbeertörtchen ausgesucht, gemeinsam wurde Gabel für Gabel genossen. „Super“, sagte der angehende Bräutigam. Zum rauschenden Hochzeitsfest gehört natürlich auch die passende Musik und da gab es reichlich Auswahl an Bands. Ein älteres Paar, das sich nächstes Jahr trauen will, setzte kurzerhand Kopfhörer auf, um das richtige Gefühl für den Sound zu bekommen.

Martin und Luise standen begeistert vor einem Monitor, wo ein Hochzeitsfilm gezeigt wurde. „Das könnten wir uns gut vorstellen, einen Film von unserer eigenen Hochzeit, das wäre schon was“, sagte der angehende Ehemann und steckte gleich Infomaterial in die schon gut gefüllte Tasche. Auch die Kinderanimation für verschiedenste Veranstaltungen hatte ihr Publikum, genau wie die Candy-Bar mit den vielen bunt gefüllten Süßigkeitengläsern.

Ob Hochzeitsreise, Einladungs- und Tischkarten, die perfekte Fotoreportage vom Hochzeitstag oder Blumenschmuck, es gab Informationen in Hülle und Fülle. Interessant und gefragt waren auch die verschiedenen Vorführungen. Ein perfektes Make-up in zehn Minuten, kein Problem, Styling-Tipps vom Profi oder Ehe- und Paarcoaching, vorbeugend in guten Zeiten, jedes Angebot fand Interessierte.

Ein Höhepunkt war die Brautmodenschau mit traumhaften Brautkleid-Kreationen, edlen Stoffen und raffinierten Accessoires, die unübersehbar Begehrlichkeiten bei den Damen weckten. Ob Hochzeitsfahrzeug, stilvolles Ambiente, Schickes für Sie und Ihn oder nette Kleinigkeiten, die ein Fest erst so richtig abrunden, die Besucher kamen auf ihre Kosten. „Eine super Messe“, sagte ein junges Paar aus Donzdorf, das sich 2020 das Ja-Wort geben und sich frühzeitig umschauen möchte. Auch Andreas und Sabrina aus Plochingen waren begeistert. „Uns hat allein schon das tolle Ambiente für die Hochzeitsmesse begeistert, aber natürlich auch die Vielfalt der Aussteller.“