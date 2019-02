Statistik zeigt es Mehr Verletzte bei Unfällen im Landkreis Göppingen

Kreis Göppingen / Dirk Hülser

Auf Landstraßen gibt es den größten Anstieg, innerhalb geschlossener Ortschaften passierte weniger. Drei Menschen verloren in neun Monaten ihr Leben.

Mehr Verletzte, aber eine Stagnation bei den Unfallzahlen, mehr Unfälle auf Landstraßen, dafür weniger in den Ortschaften im Landkreis Göppingen: Dies sind die Ergebnisse der jetzt vom Statistischen Landesamt veröffentlichten Unfallstatistik. Sie berücksichtigt alle Unfälle im Land von Januar bis September 2018. Im Kreis krachte es in diesem Zeitraum 847 Mal, das sind sechs Unfälle mehr als von Januar bis September 2017.

Am auffälligsten ist die Veränderung außerhalb geschlossener Ortschaften. Hier stieg die Zahl der Unfälle im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sieben Prozent auf 246 an. Anders in den Orten: Hier gab es 13 Unfälle weniger, ein Rückgang von drei Prozent auf nun 546. Exakt gleich sind die Unfallzahlen auf der A 8 im Kreisgebiet: Hier weisen die Statistiker wie im Vorjahr 55 aus.

Mit einem gravierenden Unterschied: Gab es von Januar bis September 2017 einen Toten auf der Autobahn, ereilte dieses Schicksal bis September 2018 niemanden. Die Gesamtzahl der Todesopfer bei Verkehrsunfällen im Landkreis ist hingegen gleich geblieben, es waren in diesen neun Monaten wieder drei. Zwei von ihnen mussten auf der Landstraße ihr Leben lassen, ein Mensch starb innerorts.

