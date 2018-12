Verkehr Mehr Schutz für Motorradfahrer auf der Steige

Drackenstein / Sabine Graser-Kühnle

Nur 1,5 Kilometer trennen Ober- und Unterdrackenstein. Doch die Strecke hat es in sich: Gefälle und enge Kurven locken viele Motorradfahrer an. Die landen allerdings immer wieder in den Leitplanken oder rutschen unten durch. Und das nicht nur, weil sie zu viel Gas geben.Im Landratsamt ist man weniger über die Häufigkeit der Unfälle besorgt. So viele gibt es gar nicht. Wenn was passiert, dann endet das allerdings oft mit schweren Verletzungen der Biker. In diesem Jahr gab es bereits drei solcher Unfälle, zwei davon allein im Oktober. Im Rahmen einer Verkehrsschau haben sich jetzt Manfred Gottwald, Leiter des Straßenverkehrsamts, sein Mitarbeiter Walter Mann sowie Reimund Vater, Verkehrsreferent vom Polizeipräsidium Ulm, die Gefahrenstellen vor Ort angeschaut. Die drei Experten kamen einhellig zum Ergebnis, dass die zwei engen Kurven und eine Kehre entschärft werden müssen. Auch wenn die sonst vorgegebene formale Häufigkeit nicht vorliegt. „Hier müssen wir präventiv nachrüsten“, unterstrich Gottwald. Insbesondere die vielen Schwerlaster vom Drackensteiner Schotterwerk verlören immer wieder Schotter, auf dem selbst vorsichtige Motorradfahrer dennoch ins Schleudern geraten können, gab Walter Mann zu bedenken. Außerdem sind die Leitplanken so hoch angebracht, dass eine Person darunter durchrutschen kann. „Dabei können Arme oder Beine abgetrennt werden, oder die Person rutscht den extrem steilen Hang hinab und verletzt sich dabei schwer“, erklärte Mann.

Ein Unterfahrschutz, eine weitere Planke unter der bestehenden Leitplanke, soll das künftig verhindern. An den drei Gefahrenstellen wird die Strecke mit den speziellen Leitplanken nachgerüstet. Eine Maßnahme, zu der man beim Landkreis schon seit einem Jahr verstärkt greift, um Motorradfahrer an den bei ihnen beliebten Steigen besser zu schützen.