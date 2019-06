Das Gewässer soll in neuen und wesentlich größeren Kanälen unter der Brückenstraße und dem dortigen Radweg durchfließen.

Große und mehrere Tonnen schwere Baumaschinen sind seit Mitte April am Gingener Ortsausgang in Richtung Süßen im Einsatz, um die alte B 10 auf einer Länge von etwa einem Kilometer zurückzubauen. Zu der Maßnahme, die 2,4 Millionen Euro kostet und die vom Bund finanziert wird, gehört neben dem Bau eines Kreisverkehrs an der Brückenstraße auch die Renaturierung des Barbarabachs.

Dafür kam kürzlich ein 13 Tonnen schweres und 28 Meter langes Kanalstück aus dem knapp 600 Kilometer entfernten Emsbüren in Niedersachsen auf der Baustelle an. Durch diesen und einen weiteren zehn Meter langen Kanal aus Beton, der nächste Woche angeliefert wird, soll der Barbarabach in wenigen Wochen unter der Brückenstraße und dem dortigen Radweg am Gingener Ortsausgang fließen.

