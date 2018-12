Ortsentwicklung Mehr Parkplätze in Gingen

Gingen / Günter Hofer

Oft hat der Gemeinderat in Gingen über die Gestaltung der Flächen vor der neuen Altenpflegeeinrichtung „Samariterstift“ an der Grabenstraße beraten. Mehrmals wurden die Bürger und direkten Anlieger von der Gemeindeverwaltung über die Planungsschritte informiert. Letztmals am 28. November in einer Bürgerinformationsveranstaltung zu der rund 70 Bürger ins Rathausfoyer gekommen waren (wir berichteten).

Dass diese Informationspolitik nötig ist, zeigte sich vor dem Baubeginn, als erstmals die Parkplatzsituation im Umfeld der neuen Pflegeeinrichtung angesprochen wurde. Damals war die Rede von lediglich drei neuen Parkplätzen. Stand heute können dank der Planung vom Büro „mquadrat“ aus Bad Boll, elf weitere Parkflächen vor der Altenpflegeeinrichtung an der Grabenstraße ausgewiesen und gebaut werden.

Von dem Planungsbüro wurde aber nicht nur die Parkplatzsituation neu entworfen, sondern auch der gesamte Bereich vor dem Samariterstift planerisch aufgearbeitet und eine Ausbauplanung samt Oberflächenkonzept für die Grabenstraße erarbeitet. Manfred Metzger vom Planungsbüro stellte in einem kurzen Abriss dem Gemeinderat nochmals sein Konzept vor. Hierbei ging er auf die einzelnen Oberflächen aus Beton- und Naturstein sowie die wassergebundenen Wege ein.

Beruhigung durch Pflaster

Auch wurden entsprechend Manfred Metzgers Ausführungen, Anregungen aus der Bevölkerung für die weitere Planung aufgenommen. In der Grabenstraße wird in dem Teilbereich vor der Altenpflegeeinrichtung kein Asphalt, sondern ein Pflasterbelag aufgebracht.

Durch die Pflasterung soll eine Art „Verkehrsberuhigung“ entstehen. Für weniger Verkehrslärm soll die Tatsache sorgen, dass künftig drei Streifen mit Kopfsteinpflaster in diesem Bereich entfallen. Wie auch von der Bevölkerung vorgeschlagen, sollen die Straßenflächen, Plätze, Parkplätze und Wege im Bereich Grabenstraße und Kirchgasse mit Beton angelegt werden.

Sehr ansprechend ist der Aufenthaltsbereich an der Fils, der mit wassergebundener Oberfläche ausgeführt wird. Auf dem Fußweg zum Pfarrplatz (Pfarrgasse) und dem Kirchgängerweg der Kirchgasse wird ein Natursteinbelag verlegt. Erstmals wird der Fußweg in Richtung Pfarrgasse zudem mittels Laternen in der Dunkelheit beleuchtet sein. Einen Wermutstropfen gibt es: Der große Baum im Kreuzungsbereich vor dem Samariterstift muss gefällt werden.

Die aktuelle Schätzung geht von 580 000 Euro an Bau- und Planungskosten aus. Da der Bereich im Sanierungsgebiet liegt, kann die Gemeinde Gingen mit einem Zuschuss in Höhe von etwa 150 000 Euro rechnen.

Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am Dienstag mit einer Enthaltung der Kostenschätzung zu und beauftrage die Gemeindeverwaltung, die Ausschreibung und Umsetzung über das Ingenieurbüro Spieth aus Esslingen auf den Weg zu bringen.

Da im August 2019 das Samariterstift in Betrieb gehen soll, hoffen Bürgermeister Marius Hick und der Gemeinderat, dass die Umgestaltung bis dahin abgeschlossen sein wird.