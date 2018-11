Beschluss Mehr Geld für Kräfte der Feuerwehr

Adelberg / Werner Schmidt

In der Diskussion um die Entschädigung der Feuerwehrangehörigen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung einem Kompromiss in Form einer Entschädigungssatzung zugestimmt. Hintergrund: Seit 30 Jahren war es so, dass die Gemeinde jährlich eine Einsatz-Pauschale von knapp 2000 Euro zahlte. Dazu kamen gut 1000 Euro für „sonstige Auslagen“. Die Feuerwehr zahlte den Kräften vier Euro pro halbe Einsatzstunde.

In der jetzt verabschiedeten Entschädigungssatzung werden die Beträge deutlich erhöht, wenn der Gemeinderat sich auch nicht auf die Vorschläge festlegen mochte, die der interne Feuerwehrausschuss den Empfehlungen der Gemeinde gegenüber gestellt hatte. So liegt künftig die Entschädigung bei Einsätzen bei sechs Euro pro angefangenen 30 Minuten. Die Feuerwehr hatte zwölf Euro pro angefangene Stunde gefordert. Eine Entschädigung für den Übungsdienst gibt es nicht, was für die Gemeinde gegenüber dem Feuerwehrvorschlag 1750 Euro pro Jahr spart. Die Feuerwehr hatte zwei Euro pro Stunde und Mitglied vorgeschlagen, Übungsleiter sollten sogar fünf Euro bekommen.

Allerdings erhalten der Kommandant künftig 500 Euro, sein Stellvertreter 200 Euro und die beiden Gerätewarte je 100 Euro zusätzliche Entschädigung im Jahr. Damit blieb der Gemeinderat deutlich unter den Vorschlägen der Feuerwehr. Insgesamt kalkuliert die Gemeinde mit knapp 9000 Euro Entschädigung jährlich für die Feuerwehr. Wäre der Gemeinderat den Empfehlungen des Feuerwehrausschusses gefolgt, hätte dies mehr als 13 300 Euro gekostet.