Rezeptsammelstelle Medikamente kommen in Adelberg frei Haus

Adelberg / Werner Schmidt

Adelberg hat keine Apotheke. Damit die Bürger ohne Probleme an ihre Medikamente kommen, gibt es jetzt eine Rezeptsammelstelle und einen Lieferservice.

Seit Anfang des Monats ist Adelberg wieder ein Stück weiter an die Welt angeschlossen: Über eine Rezeptsammelstelle können sich die Einwohner ihre Medikamente kostenfrei ins Haus liefern lassen.

Auf Initiative des Krankenpflegevereins sowie des Vereins Bürgergemeinschaft Adelberg wurde neben dem Eingang zur Sparkasse (Schorndorfer Straße 1) die Sammelstelle mit Genehmigung der Landesapothekenkammer installiert. Gedacht ist sie vor allem für Menschen, die nicht mehr mobil sind. Eine solche Rezeptsammelstelle werde nur für Orte zugelassen, die weit von der nächsten Apotheke entfernt liegen, sagte Bürgermeisterin Carmen Marquardt.

Apotheke liefert Medikamente

In den deutlich gekennzeichneten Kasten werden die Rezepte eingeworfen, der im Februar montags bis freitags um 8 und samstags um 8.30 Uhr geleert wird. Am selben Tag zwischen 16 und 18 Uhr liefert die Apotheke die Medikamente frei Haus. Den Service teilen sich die Uhland-Apotheke in Schorndorf, die Apotheke am Kirchplatz in Rechberghausen sowie die Apotheke in Wangen im monatlichen Wechsel.

Im Februar begann die Schorndorfer Apotheke mit dem Service. Die beiden anderen Apotheken werden ihren Leerungs- und Lieferrhythmus noch bekannt geben, sagte die Bürgermeisterin: „Nur durch eine rege Teilnahme an dem Angebot wird sich die Rezeptsammelstelle langfristig behaupten können“, bat sie die Adelberger, den Service rege zu nutzen und dadurch auch die regionalen Apotheken zu unterstützen. Es sei ein Kundendienst, der sowohl mehr Unabhängigkeit biete als auch vom Gang zur Apotheke befreie.