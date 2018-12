Ortsmitte Mauer noch in der Schwebe

Jürgen Schäfer

Erlösende Nachricht seit gestern vormittag: Die Sperrung in der Heininger Ortsdurchfahrt ist ausgestanden. Nach achteinhalb Monaten Bauzeit ist die Straße wieder frei. Es wird noch der Gehwegbau folgen, dann aber mit halbseitigen Sperrungen.

Solche Beeinträchtigungen sind auch zu einem späteren Zeitpunkt im nächsten Jahr in der Ortsmitte zu erwarten. „Sie haben die eine Baustelle hinter sich, die nächste steht vor der Tür“, sagte Planer Manfred Mezger im Heininger Gemeinderat. „Aber das ist kein Vergleich mit der Ortsdurchfahrt-Baustelle.“ Seit Juni zeichnet sich ab, dass Heiningen noch einiges anpacken will, um die Ortsmitte zu verschönern. Und was sich da entwickelt hat, gefällt den Räten. „Eine sehr große Aufwertung, ein Riesengewinn“, lobt Matthias Kreuzinger (CDU) die Pläne. „Gut, das sich was tut.“

Was sich tun soll: Der Rathausplatz, den Heiningen seit einigen Jahren hat und der jetzt mit dem Bürgerbüro im Rückraum eingefasst wird, soll gepflastert werden. Aufenthaltsqualität soll er mit einem Wasserspiel in der Mitte und Sitzstufen bekommen, die in die Treppenstufen zum Bürgerbüro eingebaut werden. Diese Stufen gibt es, weil das Bürgerbüro höher liegt als die Straße. Den Platz will man ein bisschen ins Gelände einschneiden, nach hinten sind es vier Stufen. Eine Rampe am östlichen Rand soll einen barrierefreien Zugang ins Bürgerbüro schaffen. Er soll nicht aus Kleinpflaster bestehen, sondern aus größeren quadratischen Granitsteinen, Platten gewissermaßen. Bürgermeister Norbert Aufrecht stellte schon mal klar: Das sei mit der Kreisbehindertenbeauftragten besprochen. Akzeptiert sei auch die Neigung von sechs Prozent, die man an dieser Stelle brauche. Man könnte auch einen Handlauf einziehen, sagt Planer Mezger.

Kritisch sah der Gemeinderat eine Mauer, die vor die benachbarte Apotheke entlang der Parkplätze an der östlichen Seite des Rathausplatzes gesetzt werden soll. Über die Höhe hatte man schon im Juni diskutiert, Mezger hat sie von zunächst zwei Meter auf 1,80 runtergenommen und geteilt, in zwei Scheiben à 4,20 Meter, dazwischen eine Lücke von zwei Metern, damit die Nutzer des dahinterliegenden privaten Parkstreifens den Verkehr auf dem Rathausplatz einsehen können. Die Mauer soll die Kante bilden, Mezger ist das wichtig, weil der Platz sonst „so dahinschwabbelt“. Die zweigeteilte Mauer würde auch die Grundstücksgrenze zur Apotheke markieren.

Michael Frei (Bürgerliste) empfindet das als künstliche Verkleinerung des Platzes. Der Apothekerin gefalle die Mauer auch nicht, berichtete er. Sie sei nicht begeistert, sagt Bürgermeister Aufrecht, aber sie habe zugestimmt. Doris Röhm (Frauenliste) war die Mauer auch zu wuchtig. Ob man nicht was Durchsichtiges nehmen könnte, wie bei einem Buswartehäusle? „Das wäre immerhin ein bissle luftiger“, nicht so eingemauert. Ihre Fraktionskollegin Kirsten Lorenz schlug eine Hainbuchenhecke vor, „die ist im Sommer grün und im Winter auch.“ Man hätte trotzdem einen behüteten Charakter und ein grünes Element. Oliver Grässle (CDU) fand 1,80 Meter zu hoch, das erscheine ihm überspitzt gesagt wie eine Klagemauer. „Wie wäre es mit drei Elementen, das wäre ein bissle aufgelockert.“ Eher drei Teile, sagte auch Doris Röhm.

Hecke oder etwas Transparentes – Planer Mezger tat sich damit schwer. Die Mauer sei auch ein Hingucker, weil man eine Oberfläche mit Natursteinprofil nehme und dies bei Dunkelheit mit Bodenstrahler beleuchte. Das war für Kirsten Lorenz ein Argument: „Okay, dann ist es freundlicher.“ Rolf Reick (Freie Wähler) sah den Effekt so nicht. Wenn davor geparkt werde, sei die Beleuchtung verdeckt. Warum treibe man dann einen solchen Aufwand? Michael Traub (Bürgerliste) schlug vor, die Mauerteile schräg zu stellen. Man habe ja unten die gleiche Schräge, vom Rathaus herauf wird der Bogen zum Platz mit drei Mauerscheiben akzentuiert, die bis zu 1,60 Meter hoch sind und mit Blendmauerwerk in Erscheinung treten. Mez­ger konnte einer Schrägstellung oben nichts abgewinnen. Er zollte dann der Diskussion Tribut: Es solle nochmal vor Ort aufgezeigt werden, wie sich die Mauer darstellt, dann solle der Gemeinderat entscheiden.

Der Schulzenberg wird eine Baustelle für sich. Die jetzige Stützmauer entlang der Außenkurve der Ortsdurchfahrt wird fallen, stattdessen kommen große Mauerscheiben von beträchtlicher Hohe. Sie sind versetzt und bilden Kanten aus, liegen auch weiter hinten, so dass der Gehweg deutlich breiter wird, so Mezger. An die Straße kommen Sitzbänke. Hinter den Mauerscheiben kommt dann ein neuer Treppenaufgang, und oben, am höchstem Punkt, soll der neue Platz für den Maibaum sein. Ein neuer alter Platz, sagt Aufrecht: „Da stand er früher schon.“