CDU und SPD erleiden im Landkreis Göppingen schwere Verluste, die Grünen gewinnen kräftig dazu. Die Wahlbeteiligung lag deutlich höher als 2014.

Es dauerte bis kurz vor 19 Uhr, bis am Sonntagabend die ersten Zahlen aus dem Landkreis Göppingen vorlagen: Es waren die Ergebnisse der Europawahl in Drackenstein und Hohenstadt – und die beiden kleinen Gemeinden gaben den Trend für den weiteren Abend vor, der auch weitgehend den bundesweiten Hochrechnungen entsprach. Herbe Verluste für die CDU, die trotzdem stärkste Kraft im Landkreis bleibt. Zum Teil noch kräftigere Verluste für die SPD. Und satte Gewinne für die Grünen, die sich auch im Kreis Göppingen gestern als Wahlsieger gefühlt haben dürften.

In Hohenstadt, wo 335 Wähler ihre Stimme abgegeben hatten, sackte die dort so erfolgsverwöhnte Union im Vergleich zur Europawahl 2014 um sage und schreibe 20 Prozentpunkte ab, die Grünen schnellten dort um zehn Prozentpunkte nach oben. In Lauterstein verlor die CDU 14,2 Prozentpunkte, die Grünen konnten ihr Ergebnis auf 16,6 Prozent verdoppeln. In Gammelshausen erwischte es die SPD – wie in manch anderer Gemeinde – noch böser als die CDU, die Sozialdemokraten stürzten in der Voralbgemeinde von 26,7 auf nur noch 12,9 Prozent der Wählerstimmen. Und das Bild setzte sich fort: In Eislingen verloren CDU und SPD jeweils rund zehn Prozent, die Grünen kletterten von 9,7 auf 17 Prozent. Selbst in Bad Boll, ohnehin eine Hochburg der Grünen, konnte die Partei im Vergleich zu 2014 noch einmal zulegen – um sieben Prozentpunkte auf 31 Prozent. Das war das Rekordergebnis der Grünen gestern im Landkreis. Weitere Spitzenergebnisse für die Partei gab es beispielsweise in Dürnau (24,4 Prozent), Heiningen (22,6), Gruibingen (22,4) und Schlierbach (22,2).

Schwer gebeutelte SPD

Die SPD dagegen schaffte es mancherorts gerade noch, zweistellig zu bleiben. In Bad Ditzenbach (8,3 Prozent) und Böhmenkirch (9,2) gelang dies nicht mehr, auch in Schlierbach (9,8), Hohenstadt (9,6) und Zell u.A. (9,5) scheiterte die ehemalige Volkspartei an der Zehn-Prozent-Marke. Schon vor fünf Jahren war das Ergebnis in Zell für die SPD kein Grund zum Jubel, aber es waren immerhin noch 18 Prozent gewesen. Auch in Kuchen wurde die Partei gestern rasiert: nur noch 17,7 statt 31 Prozent (2014).

Zulegen im Vergleich zur Europawahl 2014 konnte auch die AfD. Ihre besten Ergebnisse im Kreis erzielte die Partei in Hattenhofen (16 Prozent), Mühlhausen (15,6), Uhingen (14,7), Eislingen (14,5) und Zell (14,2). Mehr oder weniger deutliche Gewinne konnte auch die FDP für sich verbuchen. Kreisweit landete sie bei 6,9 Prozent. Die Linke kam auf 2,4, die Freien Wähler auf 4,7 Prozent. Von den kleineren Parteien schafften es nur die Tierschutzpartei (1,3) und die Satirepartei „Die Partei“ (1,7) über ein Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug 62,6 Prozent.

Um 22 Uhr lag gestern Abend das vorläufige Gesamtergebnis der Europawahl im Landkreis vor, mit Verzögerung hatte Gruibingen als letzte Gemeinde ihre Zahlen ins Landratsamt gemeldet. Der Landkreis meldete sein Ergebnis als 16. von insgesamt 44 Landkreisen. Nach der Europawahl wurde gestern Abend die Regionalwahl ausgezählt. Im Lauf des heutigen Montags werden das Kreistags- und die Gemeinderatswahlergebnisse ermittelt.