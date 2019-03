Die Zahl der Masern-Infektionen im Land steigt. Der Kreis Göppingen ist aktuell nicht betroffen. Doch Gesundheits- und Schulamt raten zur Impfung.

Das Sozialministerium des Landes schlägt Alarm: Seit Jahresbeginn wurden in Baden-Württemberg bereits 30 Masern-Erkrankungen ans Landesgesundheitsamt gemeldet, davon 13 Fälle seit Anfang März. Zum Vergleich: 2018 gab es in den ersten zehn Wochen des Jahres lediglich zehn Fälle. Betroffen seien aktuell sechs Landkreise. Der Kreis Göppingen gehört nicht dazu: Dort wurde dieses Jahr noch kein Masernfall gemeldet (Stand: 8. März). Die aktuelle Masern-Situation im Land gebe jedoch Anlass zur Sorge, dass sich die Masern auf andere Land- und Stadtkreise ausbreiten, betont das Sozialministerium in einer Mitteilung.

Vor vier Jahren gab es einen Ausbruch im Kreis Göppingen

Seit dem Jahr 2001, in dem die Meldepflicht für Masern eingeführt wurde, bewegt sich die Zahl der Erkrankungen zwischen null und fünf Fällen pro Jahr, teilt das laut Gesundheitsamt Göppingen auf Nachfrage der GZ mit. Eine Ausnahme ist das Jahr 2015, in dem es im Landkreis einen Masern-Ausbruch mit 15 Fällen gab. „Eine größere Anzahl an Erkrankungen konnte nur durch zügiges Eingreifen des Gesundheitsamts verhindert werden“, erläutert eine Sprecherin der Behörde. „Es wurden Schulbesuchsverbote angeordnet, Kontaktpersonen von Erkrankten ermittelt und zahlreiche Impfungen veranlasst.“

