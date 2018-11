Stelle Marzian wird Kämmerer in Eislingen

Eislingen / Karin Tutas

Die Nachricht hat sich in Windeseile verbreitet: Der Eislinger Gemeinderat hat am Montagabend in nichtöffentlicher Sitzung Oliver Marzian zum Nachfolger von Kämmerer Walter Benkelmann gewählt, der im April kommenden Jahres in den Ruhestand geht. Benkelmann verwaltet seit 30 Jahren die Eislinger Finanzen.

Insgesamt sieben Bewerbungen seien auf die Stelle des Kämmerers in der Großen Kreisstadt eingegangen, berichtet Oberbürgermeister Klaus Heininger gestern auf Nachfrage. Marzian sei mit großer Mehrheit gewählt worden: „Ich bin froh, dass wir für diesen wichtigen Posten einen Mann mit dieser Erfahrung und Kompetenz gewinnen konnten, der zudem Eislinger ist“, sagte Heininger. Der künftige Eislinger Finanzchef verfüge über ein umfangreiches Wissen in allen Verwaltungsbereichen.

Marzian ist seit 17 Jahren bei der Stadt Ebersbach. Bis zu seiner Wahl zum Kämmerer im Jahr 2015 war er in der Stadtverwaltung Sachgebietsleiter für Personal, Organisation und Informationstechnologie. In seiner Heimatstadt Eislingen engagiert sich der 46-jährige Vater einer Tochter bei den Selbstständigen (vormals Marketingverein), dessen Vorsitzender er drei Jahre lang war. Seit 2016 ist Marzian stellvertretender Vorsitzender. Er sei sicher, dass Marzian, sich bei seiner neuen Tätigkeit für die Weiterentwicklung Eislingens einbringen werde, so Klaus Heininger.

Der künftige Eislinger Kämmerer freut sich riesig, dass die Wahl der Gemeinderäte auf ihn fiel: „Es ist ein super Gefühl, in der Stadt, in der ich lebe, künftig auch arbeiten zu dürfen“, sagt Marzian. In Eislingen herrsche Aufbruchstimmung: „Es ist eine tolle Stadt, in der unheimlich viel passiert und ich freue mich, künftig an der Entwicklung mitwirken zu können.“ Sein neues Amt wird der künftige Finanzchef voraussichtlich am 1. März 2019 antreten.