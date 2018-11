Auftritt Martin Rütter: Voll auf den Hund gekommen

Sabine Ackermann

Angeklagte Kira, zwei Jahre alt, Mischling, Gewicht 12 Kilo, Anklage: Widerstand gegen die Staatsgewalt“, zelebriert Martin Rütter bedeutungsschwanger jedes Wort aus einem überdimensionalen Buch. Nicht der einzige Vierbeiner, der an diesem Abend mit dem Gesetz in Konflikt kommt und für den der Winkeladvokat in die Bresche springt. Bei seinem nunmehr vierten Bühnenprogramm „Freispruch“ agiert der Hundeprofi als „Anwalt des zu Unrecht beschuldigten Hundes“. Was für ein Spaß für die Zuschauer, die am Ende seines Plädoyers im Scheinwerferlicht unisono entscheiden dürfen: Freispruch oder Tierheim.

Aber auch Martin Rütter ist in seinem Element. Vor einer „aufgeblasenen“ riesigen Justitia und einigen Paragrafen leistet er eloquente Aufklärungsarbeit in Reinkultur, hält aber zwischen den Zeilen nicht damit hinterm Berg, dass er zu den Besten gehört. Männer, wir alle wissen wer zu Hause die Staatsgewalt hat, Frauchen, und ruft als solche im imaginären Park hundert Meter entfernt: „Kiraaa, hiiieeer“, doch die Hündin zeigt keine Reaktion. Dann wird Druck gemacht. „Kira, die Mama geht nach Hause, Kira, die Mama geht jetzt wirklich, Kira, die Mama ist jetzt weg“. So wie dieser Moment, wenn man alleine mit der Leine in der Hand rumsteht und die Fellnase am Horizont verschwindet.

Und der Wiedererkennungswert unter den etwa 1800 Zuschauern ist groß, bei allen tierischen Straftaten wird genickt. Mit viel Witz und einer guten Portion Augenzwinkern, erzählt Martin Rütter Geschichten, die fast alle Hundebesitzer kennen und demzufolge auf die passende Lösung gespannt sind. „Wir müssen uns doch im Klaren darüber sein, jede Hunderasse hat Eigenarten, das merken wir doch schon beim Rückrufen“, erzählt er und schlüpft in die Rollen von Schäferhund, Golden Retriever und Basset. Brilliert der erste als Befehlsempfänger, zeigt sich der zweite als recht verspielt und das dritte Exemplar als verpeilter Wuffi mit Hörproblemen.

Kann man das alles abtrainieren? Doch dem Hundeprofi geht es nicht darum, dass des Menschen Liebling im Zusammenleben nicht wie ein Roboter funktioniert, sondern dass man sich kennt. So sei der Hund als einziges Tier in der Lage, einen Artfremden als vollwertigen Sozialpartner zu sehen, erzählt Martin Rütter auf seine ganz spezielle Art. „Man muss sich aber immer der Situation anpassen. Streichelt man draußen einen Hund, findet er das nervtötend, drinnen dagegen super“, weiß der Experte.

Neben Kira wird auch Luna freigesprochen, die junge Dame, die im ewigen Krieg mit dem Postboten liegt. Zum Glück muss der Berner Sennenhund Buddy, der auch beim dritten Mal durch die Begleithundeprüfung fällt, nicht ins Tierheim. Mit vollem Körpereinsatz und spezieller Mimik, kommt Martin Rütter immer mehr in Fahrt und macht auch keinen Hehl daraus, dass er Katzen und Pferde nicht so zugeneigt ist. Während die Hunde die Menschen dazu zwingen, in eine Plastiktüte zu greifen, um damit „warme Scheiße“ aufzuheben, kann eine Katze dagegen hinkacken, wo sie will, regt sich der Hundeprofi auf. Ganz zu schweigen von den Pferden, die ein „halbes Bundesland“ hinscheißen, für das man eine 60 Liter Tüte brauchen würde.

Martin Rütters humoriger Rundumschlag in der vierbeinigen Tierwelt kommt bei den Zuschauern bestens an. Doch er kann auch ernst: Das Schlimmste für ihn ist, wenn die Besitzer keine Zeit für Dackel, Dogge oder Mischling haben – denn auch für einen Hund ist der soziale Kontakt extrem wichtig.