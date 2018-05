Geschichte Maientag: Dreißigjähriger Krieg war große Heimsuchung

Der Göppinger Maientag ist ein Friedensfest und erinnert an das Ende des Dreißigjährigen Krieges, der am 23. Mai 1618 begann und auch ins Filstal unendliches Leid brachte. © Foto: Giacinto Carlucci

Kreis Göppingen / Margit Haas

Mit dem sogenannten Prager Fenstersturz begann vor genau 400 Jahren der Dreißigjährige Krieg. Auch Göppingen war von dem Religionskrieg betroffen.

Der 23. Mai: ein geschichtsträchtiges Datum. 1430 wurde Jeanne D’Arc gefangen genommen, 1498 der Bußprediger Savonarola in Florenz verbrannt, 1863 der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein gegründet und 1949 das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland verkündet. Nicht zu vergessen ist der 23. Mai 1618, der am Beginn eines unvorstellbar langen Krieges stand, eines Krieges, der erst nach 30 Jahren im Herbst 1648 mit dem Westfälischen Frieden beendet werden konnte. Seine Folgen waren verheerend. In manchen Gegenden forderten die Kämpfe und Folgen des Krieges kaum vorstellbare Opferzahlen. Auch das Filstal war betroffen – spätestens nach der Schlacht von Nördlingen im August 1634. Zuvor ging das Leben seinen weitgehend gewohnten Gang, wurde in Göppingen der Grundstein zur neuen Kirche Stadtkirche gelegt, nach Plänen Heinrich Schickhardts eine erste Brücke über die Fils gebaut, reiste Johannes Kepler zur Kur an.

Das änderte sich mit dem Fortgang des Krieges. Lebensmittel wurden knapp und damit teuer. Die Menschen litten unter den durchziehenden Truppen, die einquartiert wurden und unter ihren Übergriffen, unter Hunger und Krankheiten. „Der Anfall der ansteckenden Seuche – gemeint ist die Pest – geschah so plötzlich, dass die davon getroffen wurden, deren Leben war hingegeben“, hielt Johann Sigmund Hochstetter in der Heininger Chronik fest. Conrad Beringer, Pfarrer in Uhingen, berichtete: „Die Straßen waren allenthalben ...unsicher, es ist großes Rauben und Plündern, sonderlich in den Dörfern“.

Die Opferbilanz am Ende des Krieges war dramatisch. In Göppingen starben im Herbst 1634 1100 Menschen, in Uhingen waren es weit über 400. 1635 waren in Göppingen weitere 1700 Tote zu beklagen. 1637 lebten in Faurndau von ursprünglich rund 500 Einwohnern nur noch knapp zehn Prozent. In Bezgenriet war die Situation noch tragischer: sechs Prozent Überlebende verzeichnen die Dokumente. In Hattenhofen waren es nur noch vier, in Klein-Eislingen acht Prozent.

Kaum vorstellbar muss der Hunger gewesen sein. Denn viele Felder blieben unbestellt. „... daher Eichelensbrot und Roßfleisch noch vor eine Delikatesse gehalten wurde...“, so Hochstetter. Die Einquartierungen spitzten die Situation zu. So lagerte im Herbst 1634 König Ferdinand mit der kaiserlichen, bayrischen und spanischen Armee in und um Göppingen. Für die Stadt hat der Bürgermeister Elias Laichinger eindrücklich und erschütternd die Heimsuchungen der Menschen beschrieben. Immer, wenn Truppen aufzogen, versuchten sich die Menschen der Umlandgemeinden in der Stadt in Sicherheit zu bringen. Am 5. Januar 1648 vermerkte er: „Hat das ganze Amt – gemeint sind die Nachbargemeinden – wegen starker Parteien wieder in die Stadt weichen müssen“. Zwanzig Jahre vorher hatten sich gar Ulmer in Göppingen in Sicherheit gebracht vor den Truppen Wallensteins. Der frühere Göppinger Stadtarchivar Karl Kirschmer hielt fest: „Während dieser Zeit litt das Land durch die befreundeten schwedischen Truppen nicht weniger als vorher durch die kaiserlichen, und selbst württembergische Söldner raubten in der Heimat“.

Der Ausgang der Schlacht von Nördlingen brachte Göppingen und dem Amt aber nicht nur materielle Not. Jetzt versuchte der siegreiche katholische Kaiser zu rekatholizieren und setzte seine Verwandte, die Erzherzogin Claudia von Tirol, als Statthalterin ein. Sie brachte die Jesuiten mit, die entgegen der Absprachen keine Religionsfreiheit gewährten. Daran änderte auch ein Bittgang der Göppinger nach Innsbruck, wo die Habsburgerin residierte, nichts. Die Göppinger indes erwiesen sich als stark in ihrem Glauben. Nur ein Schmied ließ sich und seine Kinder katholisch taufen.

Im Herbst 1648 endlich erfuhren die heimgesuchten Göppinger vom Friedenschluss im fernen Westfalen. Im Dezember zogen die Jesuiten ab – mit der Orgel der Oberhofenkirche. Knapp zwei Jahre später wurde genau dort das erste Friedensfest gefeiert. Auch hier ist Laichinger ein verlässlicher Chronist. Die Kinder seien zum Gottesdienst gegangen, in buntem Zug durch die Stadt gezogen und dann habe jedes Kind „ein Brot wie ein Stern“ erhalten. Zumindest alle, die in Göppingen die Schulbank gedrückt haben, freuen sich bis heute jedes Jahr auf dieses Fest, das mit ganz wenigen Ausnahmen seit der Mitte des 17. Jahrhunderts auch in diesem Jahr in wenigen Wochen wieder gefeiert wird. Damit zählt der Maientag zu den ältesten Heimatfesten in Württemberg.

Hab und Gut der Menschen war zerstört, weite Landstriche entvölkert, manche Ortschaften wurden ganz aufgegeben. Viel Zeit, sich von den Schrecken dieses Religionskrieges zu erholen, blieb den Menschen im Filstal freilich nicht. In der Folge des Dreißigjährigen Krieges gewann Frankreich an Macht und Einfluss und griff nach dem deutschen Südwesten. Schon eine Generation später waren die Menschen wieder der Willkür, der Brandschatzung und Plünderung ausgesetzt.