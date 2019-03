Es war eine Kombination aus Aha-Effekten und Ernsthaftigkeit. Die Benefizaktion der Bereitschaftspolizeidirektion und des magischen Zirkels kam super an.

„Wie macht der das bloß?“ Ob ausgesprochen oder nur im Stillen gedacht, diese Frage dürften sich am späten Sonntagnachmittag wohl die meisten der rund 650 Zuschauer in der Stadthalle Göppingen immer wieder gestellt haben. So viel vorweg: Die Benefizveranstaltung, deren Reinerlös dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser im Landkreis Göppingen zugutekommt, war ein voller Erfolg. „Das war Spitzenklasse“, oder „schreit nach Wiederholung“, waren nur einige Aussagen des altersmäßig bunt gemischten Publikums, das häufig Zwischenbeifall spendete.

Fast dreistündige Zauber- und Illusionsshow

Zur Erinnerung: Der leitende Polizeidirektor Hans-Jörg Barth hat im Sommer letzten Jahres nicht nur stellvertretend für die Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen die Schirmherrschaft für diese soziale Einrichtung übernommen, sondern auch mit großartiger Unterstützung des „Magischen Zirkels Stuttgart“ – insbesondere durch Horst Reutter und Eberhard Riese – eine fast dreistündige Zauber- und Illusionsshow vorbereitet. Erstmalig in diesem Umfang in Göppingen, haben ein Dutzend nationale und internationale Zauberkünstler oder Illusionisten, einige darunter mehrfach preisgekrönt, in insgesamt acht magischen Aufführungen ihr Können gezeigt und ebenso wie Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein auf ihre Gage verzichtet.

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns hilft, zu leben“, begrüßte die im Ländle bekannte Journalistin, die gewohnt souverän und locker durchs Programm führte, das Publikum. Zum Einstieg kam Zauberer „Collin“, der zuerst eine Bananenschale zum Tuch faltete, dann mit Assistentin „Siri“ Kontakt aufnahm und gegen Ende mit „Celina“ aus Fleisch und Blut für Staunen sorgte: Der Zauberer forderte direkt vor und von den Zuschauern Gegenstände ein, und Celina erriet alles quasi durch Collins Augen, denn ihre waren mit einem Tuch verbunden.

Esprit, Feuer und coole Begleitmucke

Warum denn nicht in die Luft gehen, dachten sich gleich mehrere Mitwirkende. Jaana Scandariato brachte auf sanfte, fast liebevolle Art einen Stuhl zum Schweben und Marc & Alex, zwei dynamisch agierende Herren mit Esprit, Feuer und cooler Begleitmucke, eine fürwahr vielseitige Jungfrau. Ganz entspannt kam die namenlose Schönheit der Hallendecke näher, wechselte in Sekundenschnelle mehrmals ihre Kleider und fühlt sich auch im halben Körper richtig wohl.

„Küken“ Nikolai Striebel verblüffte mit Fingerfertigkeit, selbstgebastelten Papierfliegern und Fingerhüten, die von Zauberhand die Farbe wechselten. Mentalmagier Andy Häussler nannte den jeweiligen Wochentag zum Geburtsdatum einiger Besucher, holte eine Zuschauerin auf die Bühne und sagte ihr so manches, was im Grunde nur sie wissen konnte.

Dann wurde es ernst. „Auch im besten Fall ziehen manchmal dunkle Wolken auf“, so Sonja Faber-Schrecklein und stellte einfühlsam das Schicksal von Katrin Scheunemann und ihrem Sohn Kaspar vor. Während der Achtjährige kurz und präzise die Fragen der Moderatorin beantwortete, verriet seine Mutter, am Anfang habe sie sich nicht getraut, die Hilfe nach dem Tod ihres anderen Sohnes August im vergangenen Jahr in Anspruch zu nehmen. Dann berichtete die Mutter ausführlich von der guten und wertvollen Unterstützung durch Christine Friedel, die junge Frau kam als eine der ehrenamtlichen Begleiterinnen des ambulanten Kinder- und Jugendhospizes regelmäßig zu der Börtlinger Familie. Das etwa zehnminütige Gespräch war ein richtiger und wichtiger Bestandteil dieser Veranstaltung.

Schwarzgeld aus Fünfzigmarkschein

Danach ging es weiter mit der Show. Julius Frack, der aus einem echten Fünfzigmarkschein brennendes „Schwarzgeld“ machte und genau diesen Fuffi, anhand der Seriennummer nachweisbar, wieder hervorzauberte. Ausdruckstarke visuelle Bilder präsentierten drei Ausnahmetalente. Als sei er eine Maschine, ließ Paul Klain entspannt seine vier weißen Ringe neben-, über und hintereinander durch Finger und Hände gleiten – Kunst ohne Schnickschnack. Bedeutend greller und (neon)farbiger ging es bei Xavier Czakov & Carina Frenzel zu, die beiden offenbarten ein Feuerwerk für die Augen. Aus schlichten Lichtstäben formten sie immer schneller und schwieriger werdend in beeindruckender Sychronität, bizarre Muster, Herzen – oder das Logo der Malteser.