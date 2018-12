Initiative Märchenhafte Stimmung am Fledermausturm

Dürnau / Jürgen Schäfer

Das wollte schon etwas heißen, wenn Leute bei diesem Mistwetter am Sonntagabend rausgingen zum Fledermausturm am Ortsrand von Dürnau. Aber Robin Mrazek hatte sie neugierig gemacht, und viele kennen ihn ja auch als großen Tierfreund, der den alten Trafoturm gekauft und zu einem Quartier für Fledermäuse und Vögel umfunktioniert hat. Jetzt schimmerte der mittlerweile blau gestrichene Turm schon von weither durch die Nacht, in seinem kleinen Erdgeschoss wartete ein Bücherflohmarkt auf Besucher, und vor der Tür gab es liebevoll dekorierte Ecken mit Tierfiguren, Tannengrün, Lichterketten und Nikolaus.

Aber das war gar nicht mal der Mittelpunkt bei diesem Adventsfenster im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders von Dürnau, das weit über das Übliche hinausging: Ein Katzensprung entfernt waren Esel vom Tierpark Göppingen zu betrachten, unter einem Zelt konnte man bei Glühwein und Grillwurst durch Stände von Kunsthandwerkern bummeln, und für Kinder hieß es einsteigen in eine Garten-Eisenbahn, die hurtig im Kreis herumratterte. Der Garten vor dem Turm kam mit viel Lichterglanz und Weihnachtsbäumen zur Geltung, und eine Garage wurde zur Versorgungsstation für adventliche Genüsse. „Wir wollten noch viel mehr machen“, sagte Mrazek, aber das Wetter hat nicht mitgespielt.

Die Besucher waren auch so überwältigt. „Eine sehr schöne Stimmung“, sagt Christian Neumann aus Dürnau, der gleich noch seine Schwester aus Eislingen hergelotst hat. „Herrlich illuminiert, da ist was geboten, schöner kann man’s nicht machen“, loben beide. Feen, Elfen und Katzen aus Holz liegen am Tisch vor ihnen, und eine richtige Fee ist auch gekommen. Nämlich Tina Zwicker, die Fee vom Rosa Glitzerhaus in Göppingen. In ihrem märchenhaften Gewand passt sie wunderbar zum Lichterglanz und Fledermaus­turm, und sie findet es auch märchenhaft hier – ein großes Kompliment an den Gastgeber. Warum Mrazek sich so ins Zeug gelegt hat: Er will etwas bieten, nachdem so manches verloren gegangen ist – der Schlosshock der Trachtengruppe und das Sommerfest der Gartenfreunde. Vor einem Vierteljahr hatte er die Idee, die letzten drei Wochen hat er jeden Abend an dem Aufbau gearbeitet. Auch Geld hat er reingesteckt, das ist es ihm wert. All dies nicht nur für einen Abend: An den nächsten beiden Sonntagen ist wieder Advent am Turm. Mrazek hofft auf besseres Wetter.

Info Advent am Turm am Ende der Dürnauer Schlossstraße: Am nächsten Sonntag von 16 bis 21.30 Uhr sind nochmal die Esel und die Eisenbahn für Kinder da.