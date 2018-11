Schlat Heimatbuch: Stöbern in Schlater Vergangenheit

Heimatbuch: Stöbern in Schlater Vergangenheit

Next

„So war’s bei ons en Schlat“: Alte Schlater blicken mit einem Heimatbuch in die Vergangenheit, als alles noch ein bisschen einfacher und beschwerlicher, vielleicht aber auch schöner war. © Foto: Fritz Hermann

Schlat / Annerose Fischer-Bucher

Gemeinde und Arbeitskreis Heimatkunde feiern im vollen Bürgersaal neues Buch mit Erlebnissen und Erinnerungen aus dem Dorf.

Bürgermeisterin Gudrun Flogaus und vom Schreiber Christoph Schüz stellten das Buch „So war´s bei ons en Schlat“ der Dorfgemeinschaft im vollen Bürgersaal vor. Ein monatlich tagender Arbeitskreis „Heimatkunde“ habe sich seit 2015 zusammen gefunden und Erlebnisse und Erinnerungen zwischen 1920 und 1980 aus dem Schlater Dorfleben erzählt, sagte Schüz.

In seiner Einführung zur Entstehung und zum Zweck des Buches sagte Schüz, dass das Buch keine Chronik im klassischen Sinne sein solle, sondern ein Geschichtenbuch über subjektive Erlebnisse und Erinnerungen von Schlater Dorfbewohnern.

Wie das Buch zustande kam und was es mit dem Fässerputzen und dem Kürbeschießen auf sich hat, lesen Sie am Samstag in der NWZ und im E-Paper.