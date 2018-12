Konzert Lumberjack Bigband mit „A Soulful Christmas“

Uhingen / Inge Czemmel

Feliz Navidad“ – der ganze Saal steht, tanzt und singt am Ende des Konzertes inbrünstig mit. Die Einstimmung auf die Weihnachtszeit ist der Lumberjack Bigband und ihren Gästen im ausverkauften Uditorium bestens gelungen.

Beim letzten großen Konzert, das die Lumberjack Bigband vor ihrer einjährigen Pause zugunsten des Kinder- und Jugendhospizdienstes der Malteser gab, wurden nicht nur Weihnachtslieder gespielt. Zusammen mit Cassandra Steen und David Whitley gab die Bigband, unter der Leitung von Alexander Eissele, dem Publikum mächtig was auf die Ohren – und dies bei einem höchst mitmachwilligen Publikum, das wohl keiner zusätzlichen Animation bedurft hätte.

Mal soulig, mal samtweich

Kaum war das von einer achtköpfigen Bläsergruppe dargebrachte Intro zu „Amazing Grace“ in den kompletten Bigbandsound übergegangen, wurde schon fleißig mitgeklatscht. Anschließend zeigte David Whitley mal soulig, mal samtweich, mal laut und kraftvoll, was seine Stimme so hergibt. Und weil es so schön in die Jahreszeit passte, wurde aus „September“ von „Earth, Wind and Fire“ einfach „December“. Und zu „Let‘s groove“ ließ sich das Publikum nicht lange auffordern.

Fast niemand hielt es auf den Stühlen, die auch bei „Long train running“ nicht gebraucht wurden, Michael Jacksons „Blame it on the boogie” machte die Party perfekt, zu der sich zuvor auch Sängerin Cassandra Steen gesellt hatte. Ihre Stimme ging anschließend nicht nur „Unter die Haut“, sondern oft auch durch Mark und Bein. Mit „Lange genug Zeit“ und „Gewinnen“ präsentierte sie – perfekt unterstützt durch die Lumberjacker – eigene Titel. Im Duett mit David Whitley wurde bei „What a difference“ deutlich, wie sich zwei so unterschiedliche Stimmen ergänzen und einen Titel perfekt machen können. Mit dem adventlichen Walzer „It‘s the most wunderful time“, Kaminfeuerfeeling bei „Merry little X-mas“ und einer jazzigen Version des rotnasigen Rentiers schickte der hörbar stimmbandgeschädigte Alexander Eissele das Publikum in die Pause.

Schwungvoll-romantisch ging es mit Santa Claus und White X-mas weiter. Dann ein krasser Bruch. Das Publikum tanzte zu „Papa loves Mambo“ und David Whitley und Cassandra Steen begeisterten noch einmal mit ihren Stimmen. Doch es bedarf nicht immer des Gesangs, wie die Lumberjacker bei „Little drummer boy“ und „Feels so good“ eindrucksvoll unter Beweis stellten. Bei letzterem ernteten Florian Sperzel und Tim Müller mit ihren Soli am Flügelhorn und an der Gitarre jede Menge Sonderapplaus. Überhaupt muss betont werden, dass das ganze Konzert hindurch immer wieder Solisten aus den Reihen der Bigband glänzten und für besondere Momente sorgten.

Einziger Wermutstropfen war - für viele Besucher die Lumineszenz-Verteilung im Saal. Im Dezember hatte leider kaum jemand eine Sonnenbrille zur Hand, die vor der oft minutenlangen, grellen Scheinwerferbestrahlung hätte schützen können. Für die Ohren hingegen war das Konzert, das einem sozialen Zweck zugute kam, ein wirklicher Genuss.