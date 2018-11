Sanierung Luftige Putzaktion in St. Margaretha

Luftige Putzaktion in St. Margaretha

Hohenstadt / Brigitte Scheiffele

Bis zum traditionellen Frühjahrsputz wollten sie nicht warten – zumal gerade ein Gerüst zur Verfügung stand: In einer wackeligen, aber gelungenen Aktion rückten Hohenstadts Kirchengemeinderäte und freiwillige Helfer am Samstag Staub und Schmutz an den Kirchenfenstern von Sankt Margaretha zu Leibe.

Solange das Gerüst zur Deckensanierung steht, können die Fenster der Katholischen Kirche gut gereinigt werden. Letztmals ist das im Jahr 2016 geschehen, bei der Sanierung im Außenbereich der Kirche. Das traue sich eine ordentliche schwäbische Hausfrau niemals, zwei Jahre lang keine Fenster zu putzen, scherzt Walter Schwaiger. Als sich der Zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats mutig auf dem Gerüst nach vorne wagt, kann sich die assistierende Marlies Authaler die Frage nicht verkneifen, ob er zu Hause auch so ein begnadeter Fensterputzer sei?

Nicht weit davon fegt Josef Haile den Staub aus den Eisenverstrebungen und gibt zu: „Das ist wirklich ein Job, den ich sonst nicht mache. Gott sei Dank sieht man hier die Schlieren nicht so.“ Ihm steht Frieda Ramminger zur Seite. Sie räumt ein, sich bisher noch in keiner Kirche darüber Gedanken gemacht zu haben, ob die Fenster sauber sind und wer sie wohl geputzt hat. „Man schaut sie doch nicht so genau an.“

Renovierung und damit verbundene „fremde Arbeiten“ ändern also auch diesen Blickwinkel. Dass Stuckrestaurator Bernd Schweizer sauber und rücksichtsvoll gearbeitet habe, gefällt Marlies Authaler: „Hier sieht man, dass aufgepasst wurde. Das kann man nur loben.“ Kein unnötiger Gips oder Dreck musste von den Kirchenfenstern abgekratzt werden. Nur der Staub, der sich über Jahre angesammelt hat. Und das war schon mühsam genug.

Während Siegfried Schweizer mit Staubsauger im unteren Bereich des Gerüstes vorab mit Manfred Enderle als Helfer dafür gesorgt hatte, dass sich der grobe Schmutz nicht im Putzwasser sammelte, haben sich auch Elfriede Riedmüller und Anita Baumeister auf die erste Gerüststufe gewagt.

Weitere Aktionen sollen folgen, um wieder etwas Geld in die Spendenkasse zu bringen, verrät Elfriede Riedmüller. Demnächst werden Adventsgestecke gebastelt. Fest steht auch, dass sich der Einweihungstermin für die dann neu renovierte Kirche auf den 24. März 2019 verschiebt. „Die Deckenrenovierung hat einfach Zeit gebraucht. Die Vorgaben des Denkmalamtes waren streng und genauso wurden die Arbeiten auch erledigt“, sagt Manfred Enderle.