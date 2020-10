Großes Glück am Tag der Deutschen Einheit für einen Lotto-Spieler aus Eislingen: Bei der Samstagsziehung erzielte der Tipper einen Sechser. Der Volltreffer ist über 784 000 Euro wert. Das geht aus einer Pressemitteilung der Staatlichen Toto-Lotto GmbH hervor.

Der Glückspilz aus dem Landkreis Göppingen tippte die Gewinnzahlen 10, 13, 20, 25, 33 und 48 der Samstagsziehung vom 3. Oktober. Bundesweit gelang dies noch drei weiteren Lotto-Spielern, darunter ein Tipper aus Sindelfingen.

Gewinnsumme wird geteilt

Die Gewinnsumme wird geteilt: Alle vier dürfen sich über jeweils genau 784 348,70 Euro freuen – komplett steuerfrei ausbezahlt. Einen noch deutlich größeren Gewinn verpasste der Tipper aus Eislingen um Haaresbreite: Als Superzahl war die 1 auf seiner Spielquittung vermerkt, die 8 fiel am Samstagabend in Saarbrücken aus der Ziehungstrommel. Mit der passenden Superzahl wäre der Gewinn auf fast 35 Millionen Euro gestiegen. So blieb der Lotto-Jackpot bundesweit zum 13. Mal in Folge unbesetzt.

Nächste Ziehung am Mittwoch

Bis zur nächsten Ziehung am Mittwoch klettert der Gewinntopf auf etwa 37 Millionen Euro an. Der Mann gab seinen Spielschein online auf lotto-bw.de ab. Der Gewinn wird ihm auf das hinterlegte Konto überwiesen.