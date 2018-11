Soziales Lotsin in schwierigen Lebenslagen

Eislingen / Karin Tutas

Die Zwangsräumung steht unmittelbar bevor, weit und breit ist keine neue Bleibe in Sicht. Der Gang ins Rathaus ist in dieser Notlage oft der letzte Rettungsanker. Immer häufiger bleibt nur die Einweisung in eine Notunterkunft. „Es werden immer mehr, die auf dem regulären Wohnungsmarkt nicht unterkommen“, berichtet Eislingens Oberbürgermeister Klaus Heininger von den Erfahrungen seiner Verwaltungsmitarbeiter. Allein im vergangenen Jahr gab es 28 Anfragen nach einer Notunterkunft – Tendenz steigend. Weil die Unterbringung Obdachloser immer mehr Kräfte bindet und die drohende Wohnungslosigkeit oft nur eines von vielen Problemen der Betroffenen ist, wurde in der Stadtverwaltung eine neue Stelle geschaffen. Seit kurzem kümmert sich Marlene Arnold im Rathaus um Hilfesuchende in schwierigen Lebenslagen.

Mit der Anlaufstelle im Rathaus betritt die Stadt Neuland. „Wir haben erkannt, dass wir uns früher um die Menschen kümmern müssen“, sagt der Rathauschef. „Viele kommen erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.“ Es habe sich immer wieder herausgestellt, dass manche Obdachlosigkeit hätte vermieden werden können, wenn die Betroffenen rechtzeitig gekommen wären. Das Wohnungsproblem ist oft nur eines von vielen, ist die Erfahrung der Verwaltungsmitarbeiter. Oft seien Mietschulden der Grund für den Verlust der Bleibe, auch Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Schicksalsschläge, „viele sind völlig überfordert mit ihrer Situation“, sagt Heininger. Mit der Anlaufstelle wolle die Stadt deshalb nicht nur präventiv, sondern unterstützend und betreuend tätig sein.

„Manchmal hilft es schon, mit dem Vermieter zu reden, um die Obdachlosigkeit zu vermeiden“, sagt Marlene Arnold. Sie prüfe aber auch weitere Hilfsmöglichkeiten. Vielen sei nicht bewusst, welche es gebe. Andere benötigten Hilfe bei Anträgen oder beim Überprüfen der Bescheide des Jobcenters. Eine Lotsin durch das soziale Netzwerk zu haben, könne sehr hilfreich sein, meint OB Heininger.

Für die Stadt sei die Einrichtung der Anlaufstelle eine freiwillige Aufgabe. Eigentlich sei der sozialpsychiatrische Dienst des Landkreises für diese Klientel zuständig, sagt Heininger, „dieser ist aber überlastet und die Reaktionszeit unendlich lang“. Heininger ist deshalb froh, dass der Gemeinderat im Frühjahr dem Ansinnen der Verwaltung gefolgt ist. Die Hemmschwelle, Hilfe zu suchen, sei für Notleidende oft hoch, weiß Marlene Arnold. „Viele nehmen ihren ganzen Mut zusammen und kommen aufs Rathaus. Wenn Sie denen sagen, gehen Sie zum Landratsamt, dann sind die fertig.“

Vor allem sei es wichtig, sich Zeit zu nehmen, sagt Arnold. „Die Betroffenen sind sehr dankbar, dass sich jemand ihrer Probleme annimmt“, ist ihre Erfahrung. Die Psychologin soll sich aber nicht nur um die Menschen kümmern, die um Hilfe im Rathaus nachfragen. Die beengte Situation in den Notunterkünften, in denen Menschen unterschiedlichster Herkunft lebten, führe häufig zu Konflikten. Das erfordere zeitaufwendige Gespräche und langwierige Diskussionen. Sie werde künftig auch die Unterkünfte aufsuchen, um Konflikte zu klären oder dazu beizutragen, dass die gar nicht erst entstehen.

„Diese freiwillige Aufgaben zu stemmen, ist für eine Stadt unserer Größenordnung nicht selbstverständlich, aber Eislingen hat ja in vielen Bereichen Pionierarbeit geleistet“, sagt Klaus Heininger, der überzeugt ist, dass die neue Anlaufstelle „ein Gewinn für die Stadt ist“.