Equal Pay Day Lohnlücke muss geschlossen werden

Kreis Göppingen / SWP

Es liegt noch viel im Argen, mahnen die beiden Kreisverbände der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) und der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) im Vorfeld des Equal Pay Day. Der Entgeltunterschied zwischen den Geschlechtern macht laut ASF in Deutschland noch immer 21 Prozent aus. „Daraus ergeben sich 77 Tage, in denen Frauen für gleiche beziehunsgweise gleichwertige Arbeit umsonst arbeiten“. Dies stellen die SPD-Organisationen ASF und AfA in einer gemeinsamen Presseerklärung fest und fordern Transparenz und Schließung der sogenannten Lohnlücke.

Die geschlechterspezifische Lohnlücke habe sich in den vergangenen Jahren kaum geschlossen, äußert sich ASA-Kreischefin Heide Kottmann aus Eislingen. Das zu Beginn des Jahres in Kraft getretene Entgelt-Transparenzgesetz weise auf eine der Ursachen für diese Lohnungerechtigkeit hin. „Nur wenn die Arbeitnehmerinnen wissen, wie groß die Lohnlücke ist, können sie auch dagegen angehen.“ Darüber hinaus ist die neue Bundesregierung nun aufgefordert, weitere Maßnahmen voranzutreiben, die nicht nur in wenigen Betrieben Transparenz ermöglichen, sondern auch aktiv der systematischen Entgeltlücke entgegenwirken.

Diese Forderungen unterstützt auch die AfA. Die Lohnlücke wirke sich vor allem im Alter aus, betont der Kreisvorsitzende Klaus-Peter Grüner aus Süßen. Er macht damit auf das große Risiko der drohenden Altersarmut aufmerksam. „Am Ende ihres Erwerbslebens stehen Frauen häufig mit Renten da, die das Überleben kaum sichern können.“ Mit einer durchschnittlichen Rente von etwa 645 Euro im Monat – West- und Ostdeutschland zusammengenommen –, die eine Frau zu erwarten hat, sei es kaum möglich, der Altersarmut zu entgehen, erklärt Grüner in der Pressemitteilung der beiden SPD-Organisationen.

ASA und AfA berufen sich auf eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Demnach könnte bei Frauen die sogenannte Grundsicherungsquote (Anteil der Bezieherinnen von Grundsicherungsleistungen) von 16 Prozent der Neurentnerinnen im Jahr 2015 auf etwa 28 Prozent im Jahr 2036 ansteigen. Dieser dramatischen Entwicklung werde weder die ASF noch die AfA tatenlos zusehen, betonen Kottmann und Grüner.