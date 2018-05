Schlagwort Löwenpfad wird eröffnet

Bad Boll / SWP

Der Kurort Bad Boll hat jetzt einen Löwenpfad: Die Berta-Hörnle-Tour wird am kommenden Sonntag, 3. Juni eingeweiht. Erkunden lässt sie sich am Sonntag mit zwei Touren: der kompletten Runde von 14,5 Kilometern in etwa fünf Stunden, Start um 9 Uhr, oder mit einer Teilstrecke von sechs Kilometern in etwa zweieinhalb Stunden, Start um 11 Uhr. Treffpunkt ist jeweils am Brunnen vor dem Haupteingang des Kurhauses – bei jedem Wetter. Die Wanderführer Hans und Bernd Haller freuen sich auf Teilnehmer. Gegen 14 Uhr begrüßen Landrat Edgar Wolff und Bürgermeister Hans-Rudi Bührle die wieder eingetroffenen Wanderer und Gäste im Kurpark. Dort spielen auch die Butzbach-Musikanten aus Albershausen von 12.30 bis 15.30 Uhr.