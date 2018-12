Kreis Göppingen Verkehrschaos auf B 297 verlangt nach Lösungen

Kreis Göppingen / Helge Thiele

Im Landratsamt haben Experten über das Verkehrschaos auf der B 297 beraten. In Rechberghausen wurden jetzt Ergebnisse des Krisengipfels bekannt.

Bei einem Krisengipfel im Göppinger Landratsamt ging es diese Woche um das immer drängender werdende Problem der chronisch überlasteten B 297. Zählungen, die von der Gemeinde Rechberghausen in Auftrag gegeben worden waren, hatten eine massive Zunahme des Schwerlastverkehrs zu Tage gebracht. Fast täglich quälen sich zu den Stoßzeiten Auto- und Lkw-Fahrer durch Göppingen und Rechberghausen. Anwohner entlang der B 297 haben die Nase voll. Und manchem schwant Böses, wenn er an die für das kommende Jahr geplante „Schnellbuslinie“ zwischen Göppingen und Lorch denkt. Endet die im Dauer-Stau?

Landrat Edgar Wolff, Verkehrsexperten des Landratsamts und des Regierungspräsidiums, der Leiter des Straßenbauamts sowie Bürgermeister und Vertreter aus Wäschenbeuren, Birenbach, Rechberghausen und Göppingen sprachen am Montag darüber, wie es weitergehen soll. Während eine Pressemitteilung des Landratsamts über die Ergebnisse des wichtigen Treffens auch gestern noch ausstand, diskutierte der Gemeinderat in Rechberghausen am Donnerstagabend in öffentlicher Sitzung über das im Landratsamt vereinbarte weitere Vorgehen.

Bürgermeisterin Claudia Dörner hatte die Räte – wie schon Mitte November angekündigt – zunächst über die Eckpunkte des Gipfels informiert: Demnach haben die Verkehrszahlen aus Rechberghausen die Dringlichkeit des Themas deutlich gemacht. „Unsere Zahlen werden anerkannt“, sagte Dörner. Dennoch müssten diese in einem nächsten Schritt „validiert“ werden, das heißt, es werde noch einmal gezählt. Zudem habe man sich im Landratsamt auf eine Befragung der Lkw-Fahrer verständigt. Es gehe darum zu erfahren, wer wohin fahre. Diese Befragung werde jedoch für nicht sinnvoll gehalten, solange die Baumaßnahme in Birenbach laufe. Der Verkehr wird dort derzeit über eine Baustellenampel geregelt. Die Folge: Stau im Berufsverkehr.

Eine weitere Botschaft aus der Gesprächsrunde im Landratsamt: Das Regierungspräsidium will das von ihm 2012 in Kraft gesetzte Lkw-Lenkungskonzept für den Schurwald – also die Sperrung fast aller Querungen für Lastwagen – „hinterfragen“, wie Dörner betonte. „Man schaut da noch mal drauf. Das hat mich sehr positiv gestimmt“, sagte sie. Auch die Forderung des Wäschenbeurer Bürgermeisters Karl Vesenmaier nach einer Gesamtstudie über Möglichkeiten einer Verkehrsentlastung soll aufgegriffen werden.

Die Studie müsse jedoch von den Kommunen selbst finanziert werden, kündigte Dörner an. Ziel sei die langfristige Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan. Beim Verkehrsgipfel im Landratsamt sei eine Arbeitsgruppe aus Bürgermeistern und Amtsleitern vereinbart worden. Diese solle bereits im Januar oder Februar erstmals tagen, um zu beleuchten, welche konkreten Fragen die Gesamtstudie beantworten soll. „Wir haben den Mut zur Hoffnung“, meinte Dörner.

In der Aussprache betonte Gemeinderätin Martina Zeller-Mühleis (Grüne): „Das Gespräch im Landratsamt hat gezeigt, dass es keine kurz- oder mittelfristige Lösung gibt.“ Eine Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan müsse man „politisch diskutieren“. Zu klären sei auch, ob man die Bahntrasse reaktivieren könne. Letzteres, so Zeller-Mühleis, sei „nicht utopischer“ als der Bau eines Tunnels oder einer Umgehungsstraße. Markus Malcher und Martin Kriegisch – beide von den Unabhängigen Bürgern (UB) – sprachen sich wie Bürgermeisterin Claudia Dörner und andere Gemeinderäte für eine zeitnahe Bürgerinformationsveranstaltung im Ort aus. Kriegisch betonte, es sei wichtig, dass sich auch die Bürger äußern könnten – nicht nur zum Thema Verkehr.