Vermutlich in der kommenden Woche können im Kreis Göppingen weitere Lockerungen umgesetzt werden, davon geht das Gesundheitsamt des Landkreises aus. Grund ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag den zweiten Tag in Folge unter 50 liegt – gerechnet nach der Veröffentlichung des Robert Koch...