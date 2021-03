Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Göppingen steigt weiter: Von 47,3 am Donnerstag auf 57,3 am Sonntag. Damit dürften nach der gestern veröffentlichten Corona-Verordnung des Landes eigentlich Geschäfte nur nach vorheriger Terminbuchung Kunden einlassen. Doch es gibt ein Schlupfloch. In der Veror...