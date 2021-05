Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch offiziell festgestellt, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Göppingen an fünf Werktagen in Folge die Schwellenwerte von 165 und von 150 unterschritten hat. Das bedeutet, dass ab Freitag an den Schulen wieder Präsenzunterricht in Form von Wechselunterrich...