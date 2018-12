Nahverkehrskonzept Lob und Kritik an neuen Fahrplänen

Göppingen / ARND WOLETZ

Trotz möglicher Umstellungsprobleme werde der Kreis den neuen Nahverkehrsplan aber nicht wieder zurücknehmen.

Im Busverkehr im Landkreis rückt der Zeitenwandel immer näher. Zum 1. Januar tritt der neue Nahverkehrsplan in Kraft, mit dem hunderttausende zusätzliche Buskilometer und verlässliche Taktzeiten verbunden sind, zum Teil auch eine neue Linienführung. Das stößt auf breite Zustimmung. Vor allem bei den Schülerverkehren gab es wie berichtet aber auch schon Kritik in einzelnen Kommunen und Nachjustierungen.

Bei der Vorstellung des neuen Plans im Göppinger Gemeinderat warnte Jörg-Michael Wienecke, Leiter des Amtes für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur beim Landkreis, davor, nach dem Umkrempeln der Fahrpläne von Anfang an Perfektion zu erwarten. „Es wird nicht alles sofort klappen. Wer glaubt, dass jeder Bus pünktlich fährt, ist naiv.“ Eines machte Wienecke aber auch klar. Eine Notbremsung wie vor fünf Jahren, als der neue Taktfahrplan ein heilloses Durcheinander produzierte und nach wenigen Wochen wieder eingestellt wurde, werde es diesmal nicht geben.

Trotz einiger Verbesserungen rief die Vorstellung des neuen Systems am Donnerstagabend im Göppinger Gemeinderat auch Kritiker auf den Plan. Welche Punkte in der Kritik standen und was sich im Zentrum des neuen Verkehrsplanes, in Göppingen, alles tut, lesen Sie in der Montagsausgabe der NWZ sowie im E-Paper.

Ein Dossier mit allen Beiträgen zum neuen Nahverkehrskonzept finden Sie unter www.swp.de/nahverkehr-gp