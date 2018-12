Autobahn Lob für Zeitplan zu Lärmschutz

Mühlhausen / SWP

Der verzögerte Bau der Lärmschutzwand bei Mühlhausen an der A 8 hat die Lokal- und Landtagspolitiker in den vergangenen Wochen auf Trab gehalten. Nachdem das Regierungspräsidium Stuttgart nun die Kostenübernahme durch den Bund und einen Zeitplan für den Bau mitteilte, freut sich die CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Razavi „über die schnelle Reaktion des Bundesverkehrsministeriums“.

Wie am Samstag berichtet, sagte der Bund zu, die Kosten für die 735 Meter lange Lärmschutzwand in Höhe von 2,4 Millionen Euro zu übernehmen. „Es wird doch noch alles gut. Jetzt gibt es für die Anwohner einen konkreten Termin für den geplanten Baubeginn“, ergänzt die CDU-Politikerin in einer Mitteilung. Sie freue sich sehr, dass der Einsatz für eine umgehende Lösung in Berlin Gehör gefunden und das Bundesverkehrsministerium den Baubeginn so schnell ermöglicht habe.

„Das Gute ist: Im Unterschied zu anderen Bauobjekten entfaltet sie ihre Wirkung nicht erst, wenn die letzte Schraube gesetzt ist. Schon mit den ersten fertigen Metern setzt der lärmmindernde Effekt ein und für die Anwohner wird die Situation besser“, ergänzt Nicole Razavi.