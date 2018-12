Infrastruktur Lkw ins Baugebiet fahren an Filseck vorbei

Uhingen / Ingrid Zeeb

Sage und schreibe acht Varianten, auf welchen mehr oder weniger verschlungenen Wegen die Baustellenlaster für das Neubaugebiet Weilenberger Hof 3 rollen könnten, hatte das Uhinger Bauamt geprüft. Der Vorschlag, den Aushub über 8,6 Kilometer mitten durch Uhingen zu transportieren, wurde schnell verworfen, ebenso eine Variante, bei der am „Deichfuß“ des Charlottensees eine provisorische Straße hätte gebaut werden müssen.

Für einen Kompromiss, der nicht alle Wünsche der Anwohner der Stauferlandstraße erfüllt, aber einen Teil der Belastung wegnimmt und außerdem kostenneutral ist, hat sich jetzt der Verwaltungsausschuss des Gemeinderates einstimmig entschieden. Gespräche mit Vertretern der Bürgerinitiative Stauferlandstraße und mehrere Vorberatungen in Gemeinderatsgremien haben zu einer Lösung geführt, die bis Ende März gelten soll: In dieser ersten Phase der Erschließung, während des besonders verkehrsintensiven Abtransports von Oberboden, müssen die Lkw-Fahrer eine Einbahnstraßenregelung beachten.

Nur die vollen Lkw werden dann vom Neubaugebiet durch die Stauferlandstraße über die Albstraße (K 1415) nach Sparwiesen fahren, wo die insgesamt 9000 Tonnen wertvoller Oberboden auf weniger wertvolle Acker­flächen östlich des Dorfes verteilt werden, erklärte Bauamtsleiter Frank Hollatz. Dabei legen sie 2,6 Kilometer zurück. Die entleerten – und deshalb stärker klappernden – Lastwagen fahren auf einer 4,8 Kilometer langen Alternativroute wieder zurück ins Baugebiet, nämlich in weitem Bogen nach Osten über die Faurndauer Straße (K 1414), dann nach links an Schloss Filseck vorbei auf dem dann zur Baustellenstraße umgewidmeten Feldweg ins Neubaugebiet, wo sie erneut beladen werden. Die Anwohner hätten verlangt, dass jeglicher Baustellenverkehr aus der Stauferlandstraße herausgehalten wird, sagte Bürgermeister Matthias Wittlinger. Dem wollten weder Verwaltung noch Gemeinderat nachgeben, weil es andere Nachteile mit sich gebracht hätte. Gegenüber dem ursprünglichen Plan, sämtlichen Baustellenverkehr durch die Stauferlandstraße zu leiten, sei das eine Entlastung in der ersten Bauphase von 50 Prozent, so die Verwaltung. „Die größte Spitze des Lkw-Aufkommens ist damit weg“, sagte Wittlinger, der zuvor mit Vertretern der Bürgerinitiative nach Alternativen gesucht hatte.

Warum nicht auch für den Straßenbau bis in den Herbst 2019 hinein die Baustraße genutzt wird, sondern nur bis Ende März, wird damit begründet, dass der Feldweg vom bestehenden Gebiet Weilenberger Hof 2 bis zum Schloss Filseck gesperrt werden muss. Außerdem seien dann viele Fremdfirmen tätig, die fänden die Baustraße womöglich gar nicht. In dieser ersten Phase, in der drei bis vier Wochen lang mit bis zu 40 Hin- und Rückfahrten täglich zu rechnen sei, sei die Entlastung am größten. Später, wenn Kanäle, Wasserrohre und Leitungen verlegt und Straßen gebaut werden, seien es im Schnitt nur noch 16 Fahrten pro Tag.

Das sei zumutbar, so die überwiegende Meinung im Gremium. So sieht es auch die Verwaltung in einer Stellungnahme: „Auch bei anderen Baustellen in Uhingen wird die Anwohnerschaft mit Baustellenverkehr belastet, was grundsätzlich nicht zu vermeiden ist und in aller Regel von der Bevölkerung mitgetragen wird.“